【打擊造假】Facebook控告IG虛假互動供應商　禁「買粉絲」、「買Like」

▲ Facebook日前在英美正式控告虛假互動服務供應商，嚴打「Fake Followers」造假數現象。

Facebook、Instagram（IG）的「Like數」和粉絲人數等，成為計算廣告收入的工具之一，不少KOL藉着「買粉絲」、「買Like」來增加人氣，以提高身價。Facebook日前在英美正式控告相關服務供應商，嚴打「Fake Followers」造假數現象。

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Facebook表示，一間名為Nakrutka的服務供應商，利用Bot和自動化程序，在Instagram上製造虛假的平台互動，包括發布虛假讚好、回應、觀看次數及追蹤者。根據加州聯邦法院文件，Facebook舉例有一個全新Instagram帳戶，在沒有任何追蹤者的情況下，發布一張山羊照片後，幾分鐘內便獲1萬個讚好。

此外，Facebook亦控告英國開發商MobiBurn，指控MobiBurn未能完全遵守Facebook的審核請求，並使用惡意軟件開發工具包（SDK）來收集用戶數據，包括姓名、性別、時區、電郵等。

責任編輯：姚慧儀