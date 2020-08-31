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【譚仔米線】譚仔將於中環開兩層分店　譚仔三哥第四季新加坡連開3店

即市財經 11:32 2020/08/31

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譚仔將於中環核心區開設分店，用餐區分兩層，提供共超過200座位。

譚仔國際宣布旗下兩個品牌「譚仔雲南米線」（簡稱譚仔）及「譚仔三哥米線」（簡稱譚仔三哥）最新發展，當中譚仔三哥率先衝出香港，於新加坡開設首間海外店，至於譚仔則於中環核心區開設分店。譚仔新店位於中環華商會所大廈，總面積8,514平方呎，用餐區分兩層，提供共超過200座位。

譚仔三哥將於第四季在新加坡開設3間海外店，首間店舖座落於大型購物中心勿洛廣場（Bedok Mall），面積1,270平方呎，計劃10月底正式開業；並隨後在11月於唐人街開設第二間及怡豐城（Vivo City）第三間分店，面積分別為2,282平方呎及1,711平方呎。

截至9月1日，譚仔及三哥在香港分別擁有65及66間分店。

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編輯：陳韻妍

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