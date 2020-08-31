【美國示威】波特蘭槍擊釀1死 特朗普拜登互相指責

美國俄勒岡州波特蘭市，反警暴示威者與總統特朗普的支持者爆發衝突，導致1人中槍死亡。特朗普及民主黨總統候選人拜登互相指責，特朗普批評屬民主黨的波特蘭市長，又斥責拜登不願意領導民主黨人，建議派出聯邦部隊前往當地。

右翼團體一名成員在特朗普（Donald Trump）支持者與反警暴示威者的衝突中被槍殺。特朗普在槍擊事件後，於Twitter轉發了其支持者在車上，向示威者發射胡椒噴霧的片段。

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波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）指摘，特朗普鼓吹暴力事件。特朗普同樣批評民主黨市長惠勒，指他容許波特蘭市死亡及被摧毀，認為在惠勒的領導下，波特蘭永遠不會恢復原狀。

拜登（Joe Biden）發聲明譴責任何形式的暴力，認為特朗普不顧一切鼓吹暴力。他指出，特朗普可能相信其關於「法治」（law and order）帖文令他「強大」（strong），但他未能呼籲支持者停止衝突，突顯其弱點。

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槍擊發生在上周六（29日）晚上近9時，美聯社的一名自由攝影師聽到3下槍聲，其後見到警察和醫護人員到場。片段顯示，一名穿著短褲的男子走近停車場，向另一名男子開槍。胸部中槍的是一名白人，該男子相信當場死亡。

目前仍未清楚槍擊事件是否與支持特朗音的示威有關，約600架車組成的遊行隊伍，多架車懸掛「 Trump 2020」的大旗幟。示威者駕車在市區街道上行駛並高叫，看似在嘲笑反警暴的示威者。

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責任編輯：鄧燕君