【航空告急】美聯航：永久取消更改機票附加費 即時生效

▲ 從明年1月1日開始，任何美聯航客戶將可免費乘坐飛機當日出發的侯補機位

美國聯合航空（United Airlines）宣布，即時永久免除美國境內旅行所有標準經濟艙和高級艙機票的更改費用。從明年1月1日開始，任何美聯航客戶將可免費乘坐飛機當日出發的侯補機位。

美國聯合航空首席執行官斯科特·柯比（Scott Kirby）表示，變革是無可避免的，但最重要是對此作出的回應。公司聽到客戶關於美聯航可以改進的地方時，最常聽到的是取消收取更改機票費用。

他又表示，在艱難時期，航空公司為了生存做出了困難的決定，有時是以犧牲客戶服務為代價，但當公司走出這場危機後，美聯航不會遵循同樣的遊戲規則，相反採取完全不同的方式服務客戶。

新的政策將適用於在美國50個州、波多黎各 （Puerto Rico） 和美屬維爾京群島（U.S. Virgin Islands）的所有標準經濟艙和豪華艙機票，客戶調整航班的次數將不受限制。

相關文章：【航空告急】中美同意增加往返兩國航班一倍 每周4班增至8班

【航空告急】澳航再裁2500人 外判地勤服務削減成本

更多航空告急文章

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮