【美國制裁】美再列11間華企列為軍方控制名單　中交建、聯通、中國建築上榜

▲ 該11間企業不會即時遭到懲罰，但美國總統可根據1999年《國防授權法》實施制裁，包括封鎖被列入名單各方的所有財產。

美國國防部上周五（28日）宣布，將11間中資公司增列為受解放軍控制企業名單，並或實施制裁，包括中交建 （01800） 、中聯通 （00762） 、中國建築 （03311） 榜上有名。該3股暫變動不大。

最新被加入名單的中企，中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星股份有限公司、中國電子股份有限公司、中國化工集團有限公司、中國化工集團公司、中化集團有限公司、中國三峽集團有限公司及中國核工程建設總公司。

該11間企業不會即時遭到懲罰，但總統可根據1999年《國防授權法》實施制裁，包括封鎖被列入名單各方的所有財產。

美國國防部在6月12日將包括華為、海康威視在內的20家中國高科技企業列為「中國軍方擁有、控制或有聯繫」的公司清單，並指會在適當情況下加入更多實體。

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編輯：吳敏芳