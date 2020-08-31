  • 32°C
香港時間 : 2020831日 (一) 11:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國制裁】美再列11間華企列為軍方控制名單　中交建、聯通、中國建築上榜

即市財經 10:57 2020/08/31

分享：

該11間企業不會即時遭到懲罰，但美國總統可根據1999年《國防授權法》實施制裁，包括封鎖被列入名單各方的所有財產。

美國國防部上周五（28日）宣布，將11間中資公司增列為受解放軍控制企業名單，並或實施制裁，包括中交建 （01800） 、中聯通 （00762） 、中國建築 （03311） 榜上有名。該3股暫變動不大。

最新被加入名單的中企，中國運載火箭技術研究院、中國東方紅衛星股份有限公司、中國電子股份有限公司、中國化工集團有限公司、中國化工集團公司、中化集團有限公司、中國三峽集團有限公司及中國核工程建設總公司。

該11間企業不會即時遭到懲罰，但總統可根據1999年《國防授權法》實施制裁，包括封鎖被列入名單各方的所有財產。

美國國防部在6月12日將包括華為、海康威視在內的20家中國高科技企業列為「中國軍方擁有、控制或有聯繫」的公司清單，並指會在適當情況下加入更多實體。

相關文章：

【美國制裁】中交建5間附屬捲入美國南海制裁　中交建：疏浚業務佔收入6%

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

 

香港股票 股票 中國聯通（00762） 中國交通建設（01800） 美國 中國 解放軍 中國建築（03311） 美國國防部

上一篇文章

【股神投資】巴菲特增持日本5大商社股份至略高於5%　視作長期持有

下一篇文章

恒指公司宣布8隻生物科技相關股不獲納入「港股通」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？