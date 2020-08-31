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【石Sir午市閒談】小米、吉利、鐵塔最新部署（立即觀看）

即市財經 12:38 2020/08/31

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恒生指數半日升345點或1.36%，報25767點，半日成交約802億元。期指應如何部署？今日焦點股有吉利 （00175） 、德昌電機 （00179） 、中國鐵塔 （00788） 、神州控股 （00861） 、小米 （01810） 及京信通信 （02342） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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