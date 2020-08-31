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【宏觀中國】官方非製造PMI續升　市場消除服務業不景的憂慮

股樓投資 10:57 2020/08/31

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國家統計局公布最新PMI數字，官方製造業PMI較上月微跌0.1個百分點至51，但不要緊，非製造業PMI表現強勁，較上月升1個百分點至55.2，自2018年1月的新高。

其他文章：【港股開市】恒指造好升逾300點　ATMX繼續升港交所試400元

最新的非製造業PMI數字，明顯消除了市場對國內服務業不景的憂慮，看來中國經濟有更全面的復甦。資料顯示，8月份服務業商務活動指數為54.3，比上月上升1.2個百分點，反映服務業加快復甦。

其中，交通運輸、電信等行業的商務活動指數已連續4個月處於60以上。而隨着當局有效管控疫情，住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業逐步恢復營業，商務活動指數繼續回升。

其他文章：【買樓時機到?】買家怕樓市現報復式反彈急入市 周末樓市繼續旺

另外，行業對市場預期亦頗樂觀的。新訂單指數為56.4，高於上月1.8個百分點；業務活動預期指數為66.6，處於相對高的水平。

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記者：林衛

中國 行業 國家統計局 PMI 經濟

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