【宏觀中國】官方非製造PMI續升　市場消除服務業不景的憂慮

國家統計局公布最新PMI數字,官方製造業PMI較上月微跌0.1個百分點至51,但不要緊,非製造業PMI表現強勁,較上月升1個百分點至55.2,自2018年1月的新高。

最新的非製造業PMI數字,明顯消除了市場對國內服務業不景的憂慮,看來中國經濟有更全面的復甦。資料顯示,8月份服務業商務活動指數為54.3,比上月上升1.2個百分點,反映服務業加快復甦。

其中,交通運輸、電信等行業的商務活動指數已連續4個月處於60以上。而隨着當局有效管控疫情,住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業逐步恢復營業,商務活動指數繼續回升。

另外,行業對市場預期亦頗樂觀的。新訂單指數為56.4,高於上月1.8個百分點;業務活動預期指數為66.6,處於相對高的水平。

記者:林衛