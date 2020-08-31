【港股開市】恒指造好升逾300點　ATMX繼續升港交所試400元

上周五美股造好，道指收報28653點，升161點，終於都成功收復今年失地。標指和納指則齊創收市新高，標指收報3508點，升23點；納指收報11695點，升70點。恒指今早開報25732點，升310點。早段曾升逾400點，截至10時則升約370點。

ATMX繼續高開，騰訊 （00700） 升1.6%，美團 （03690）升1%，即將正式染藍的阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 分別升3.3%及2.7%。

多隻大型IPO傳來港上市，港交所 （00388） 再升逾3%破頂創上市新高，曾高見395.2元。

汽車股吉利（00175） 亦顯著造好，現升6.6%。浙江證監局28日披露，吉利的上市輔導工作已全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書。

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