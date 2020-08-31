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比亞迪電子中期多賺3.3倍飈近9%　料下半年業務保持高速增長

即市財經 09:55 2020/08/31

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比亞迪電子預計下半年業務保持高速增長。

比亞迪電子 （00285） 中期多賺3.3倍至24.7億元人幣，今早股價飈升。至上午9時45分，比亞迪電子股價升8.7%，報32元，成交額2.6億元。

比亞迪電子上半年營業額313.9億元（人民幣‧下同），按年升34.8%。毛利率13.06%，按年大升6.4個百分點。

手機及筆電業務收入跌7%至185.2億元，其中，零部件收入升6.9%至86.2億元，組裝收入則跌16.5%至99.1億元。新型智能產品業務收入升39.5%至36.2億元，汽車智能系統收入跌10.7%至6.8億元。

集團表示，現有客戶的成熟產品線份額持續提升，新產品線快速放量，預計下半年業務保持高速增長。穿戴類產品業務快速增長，其中，金屬、玻璃及陶瓷等產品出貨量將進一步提升。

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編輯：吳敏芳

香港股票 比亞迪電子（00285）

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