整餅賀老友90歲生日 蓋茨從巴菲特學到最有用的是什麼？

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）跟「股神」巴菲Warren Buffett有幾老友？他指自己手機快速直撥電話有兩個，一個是妻子Melinda，另一個就係巴菲特。而昨天（8月30日）是巴菲特90歲生日，蓋茨（Bill Gates）為此整了個「勁Heavy」的朱古力餅蛋榚給這位相識10年的老友，還把整餅過程拍了條片（連結：https://www.youtube.com/watch?v=8U6ZraAj5Q4 片長約1分鐘）。他還在自己網頁GatesNotes寫咗篇文，向老友講聲生日快樂外，還有他跟巴菲特相處的點滴。

蓋茨眼中的巴菲特：

「頭腦靈敏像30歲、笑起來調皮得像10歲、飲食則像6歲小孩。」（註：巴菲特最愛飲可樂和吃漢堡包）

「佢同我一樣鍾意數學及數字。」

「巴菲特最令人敬佩之處，是他對是與非的執着。這是他從父親Howard身上學來的。他父親是股票經紀，也是美國Omaha城三屆代表。他父親在第一屆任期內，城代表工資提高了，但Howard拒絕收取加薪的金額，因為他認為自己是那個低薪當選的，就以那薪金服務巿民。巴菲特也同樣擁有很高的道德標準。」

「他擁有對事情洞察力的天份。他買入由能幹之士營運的大企業，並且放下權力讓他們做決定。他的公司Berkshire很多經理待在公司超過10年，甚至已過了退休之齡。即使他們犯錯，他仍然會跟他們站在一起。」

「我識佢咁耐，他對生活和工作的態度始終如一。即使Berkshire現在已非常成功，但他也沒有因此改變。至今他仍然每年舉行股東大會，雖然現在會場變大了。」

「我係佢身上學到的，也是我們友誼得以永固，是他幾年前跟大學生說過的一番話: 『你的人生方向，會視乎你跟什麼人在一起。所以，你要跟比你更好的人走在一起。』在你一生中會認識很多朋友，你敬佩的、喜歡的，就一世跟他做朋友。」

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責任編輯：鄭靜珊