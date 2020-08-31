  • 32°C
香港時間 : 2020831日 (一) 11:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

整餅賀老友90歲生日 蓋茨從巴菲特學到最有用的是什麼？

名人薈萃 10:54 2020/08/31

分享：

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）跟「股神」巴菲Warren Buffett有幾老友？他指自己手機快速直撥電話有兩個，一個是妻子Melinda，另一個就係巴菲特。而昨天（8月30日）是巴菲特90歲生日，蓋茨（Bill Gates）為此整了個「勁Heavy」的朱古力餅蛋榚給這位相識10年的老友，還把整餅過程拍了條片（連結：https://www.youtube.com/watch?v=8U6ZraAj5Q4  片長約1分鐘）。他還在自己網頁GatesNotes寫咗篇文，向老友講聲生日快樂外，還有他跟巴菲特相處的點滴。

蓋茨眼中的巴菲特：

「頭腦靈敏像30歲、笑起來調皮得像10歲、飲食則像6歲小孩。」（註：巴菲特最愛飲可樂和吃漢堡包）

「佢同我一樣鍾意數學及數字。」

「巴菲特最令人敬佩之處，是他對是與非的執着。這是他從父親Howard身上學來的。他父親是股票經紀，也是美國Omaha城三屆代表。他父親在第一屆任期內，城代表工資提高了，但Howard拒絕收取加薪的金額，因為他認為自己是那個低薪當選的，就以那薪金服務巿民。巴菲特也同樣擁有很高的道德標準。」

「他擁有對事情洞察力的天份。他買入由能幹之士營運的大企業，並且放下權力讓他們做決定。他的公司Berkshire很多經理待在公司超過10年，甚至已過了退休之齡。即使他們犯錯，他仍然會跟他們站在一起。」

「我識佢咁耐，他對生活和工作的態度始終如一。即使Berkshire現在已非常成功，但他也沒有因此改變。至今他仍然每年舉行股東大會，雖然現在會場變大了。」

「我係佢身上學到的，也是我們友誼得以永固，是他幾年前跟大學生說過的一番話: 『你的人生方向，會視乎你跟什麼人在一起。所以，你要跟比你更好的人走在一起。』在你一生中會認識很多朋友，你敬佩的、喜歡的，就一世跟他做朋友。」

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【宏觀中國】官方非製造PMI續升　市場消除服務業不景的憂慮

下一篇文章

【港股開市】恒指造好升逾300點　ATMX繼續升港交所試400元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【一名經人】羅家聰：轉型
【一名經人】羅家聰：轉型
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬