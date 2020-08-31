【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　3隻恒生科指各有特色（附科指講解圖）

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【放寬限聚令】小一小五小六中一中五中六及K3首先於9月23日復課 其餘班級9月29日復課
首隻恒生科技指數ETF上周五推出首日即出現價格大幅波動，南方東英旗下「南方恒生科技 （03033） 」因需求熱切，加上散戶將ETF當作新股炒，令3033掛牌日的價格曾大幅偏離每基金單位資產淨值（NAV）。南方恒生科技ETF成交活躍，華夏基金及恒生投資管理本周都相繼推出恒生科技指數ETF。其中，華夏推的華夏恒生科技 （03088） 將於周四推出，恒生投資推的恒生科技 （03032） 則於周五推出。
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編輯：陳韻妍