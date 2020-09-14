【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　一文看清3033、3088、3032、3067特色（附科指講解圖）

▲ 恒生科技指數ETF受市場關注，港股市場將有4家同指數ETF3033、3088、3032、3067推出「

「ATMX」為首的中資科技股連月發力大升，「港版納指」之稱的恒生科技指數推出一個月，即有南方東英、華夏基金（香港）、恒生投資管理3家ETF發行商，於8月底、9月初推出產品後，美資資產管理公司貝萊德也加入恒生科技指數ETF戰團，令香港港股市場將有4家ETF 同樣追蹤恒生科指，較直接追蹤恒生指數的ETF產品更多。

南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科技ETF （03032） 已先後掛牌，「iShare安碩恒生科技ETF （03067） 」亦即將在周四（9月17日）登場，投資者宜先留意3033、3088、3032、3067的特色和資產淨值（NAV）。

以周一（14日）最新資訊，4家恒生科指ETF入場費都介乎1500元至2000元，資產規模就以最先上市的南方恒生科技3033最高，最新規模已逾40億元。

要了解恒生科技指數ETF，可按圖片瀏覽

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

南方恒生科技ETF掛牌以來交投火熱，資產規模3個交易日大增14倍，連帶開支比率都降低，詳情可看【下一頁】

有別股票於二手市場價格由供求主導，ETF價格以一籃子股份為依歸，且有流通量提供者（市場莊家）在持續開市時段開價，價格不會偏離NAV太多。

據三大發行商最新資料，3033、3088、3032每單位最新資產淨值約7.3元、9.2元、7.3元，投資者宜留意各ETF的網站，勿以遠高於合理價值入手。



相關文章：

【港版納指】貝萊德安碩恒生科技指數ETF3067周四登場 入場費約1500元（第二版）

【港版納指】恒生科技指數ETF3032登場 每單位定價參考指數千分之一（第四版）

【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛 首日成交7400萬、入場費約2000元（第四版）

【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富 南方東英親自解釋（不斷更新）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍、麥德銘