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【港版納指】恒生科技指數ETF再登場　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）

即市財經 12:38 2020/09/03

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恒生科技指數ETF受市場關注。

「ATMX」為首的中資科技股連月發力大升，「港版納指」之稱的恒生科技指數推出一個月，即有南方東英、華夏基金（香港）、恒生投資管理3家ETF發行商推出產品。南方恒生科技 （03033） 首日掛牌，在開市前階段更因需求大增，令ETF價格大度大幅偏離資產淨值，高追投資者大蝕，隨華夏恒生科技 （03088） 、恒生科技 （03032） 兩家ETF 周四、周五先後登場，投資者宜先留意3033、3088、3032的特色和資產淨值（NAV），以免再出現3033的開市混亂。

華夏恒生科技3088周四首日登場，起始規模約2.26億元，未再出現3033首掛亂象，至中午報9.865元，較NAV溢價0.2%，首日中午成交4410萬元。南方恒生科技3033中午報7.815元，溢價0.4%，成交2.47億元，最新資產淨值約33.3億元。

要了解恒生科技指數ETF，可按圖片瀏覽

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南方恒生科技ETF掛牌以來交投火熱，資產規模3日大增14倍，連帶開支比率都降低，詳情可看【下一頁

有別股票於二手市場價格由供求主導，ETF價格以一籃子股份為依歸，且有流通量提供者（市場莊家）在持續開市時段開價，價格不會偏離NAV太多。

據三大發行商最新資料，3033、3088、3032每單位最新資產淨值約7.67元、10元、7元，投資者宜留意各ETF的網站，勿以遠高於合理價值入手。


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編輯：陳韻妍

香港股票 ETF 基金 成交 每股資產淨值 南方恒生科技（03033） 恒生科技ETF（03032） 納斯達克綜合指數 恒生科技指數

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