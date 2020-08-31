【港股市況】港股升至250天綫受阻倒跌　小米阿里巴巴創新高美團點評轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指升161點。恒生指數開報25732點，升310點，早市維持逾300點升幅，恒生指數半日升345點，中午收報25767點。港交所 （00388） 升穿388水平，高見397.8元上試400元大關；小米 （01810） 續升6%創上市新高。

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焦點新聞︰

阿里巴巴小米藥明生物入恒指 最新權重變化

【新股IPO】百勝中國9987擬周二招股入場費23636元 9月10日上市

【螞蟻IPO】科網狂潮下 螞蟻集團估值平定貴？（上集）

【港版納指】華夏推恒生科技指數ETF 3088入場費約2000元 周四掛牌（第三版）

即市走勢︰

【14︰28】港股試跌後暫時靠穩，大市升近20點。恒生指數報25441點，升19點。

【14︰27】中芯國際 （00981） 股價跌逾2%，低見25元。

【14︰25】內銀跌幅擴大，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌逾2%；中行 （03988） 轉跌0.8%；農行 （01288） 跌近1.9%。

【14︰21】大市倒跌，恒生指數報25405點，跌16點。

【14︰19】ATMX 4股中，美團點評 （03690） 午後轉跌近2%，低見260元。

【14︰16】體育用品股普遍向下，安踏 （02020） 逆市跌逾5%，低見77.6元；李寧 （02331） 亦跌逾4%，低見32.8元。361度 （01361） 跌近2%。

【14︰14】港股於25500點以下水平，恒生指數最新升56點，報25478點。

【14︰12】經營HKTVmall的香港電視 （01137） 升逾7%，破頂高見10.42元。行政總裁王維基表示，擬出售網售平台軟件系統。

【HKTVmall】港視飈逾8%突破10元 王維基擬售網售平台軟件系統

【14︰06】內銀股績後拖累，港股午後升幅再縮，大市一度升不足100點。

【14︰02】重磅藍籌中移動 （00941） 轉跌0.3%；友邦 （01299） 跌近0.1%。另外滙豐 （00005） 升幅收窄至近0.2%。

【14︰02】港股升150點，升25572點。

【14︰01】港交所 （00388） 升3.5%，報394元，今早高見397.8元。大摩認為，ETF互掛將會加深中港市場的合作，對港交所也有正面提振作用。

【ETF中港互掛】港交所市值觸5000億 大摩：ETF互掛成中港兩地加強合作契機、港交所未見頂

【13︰45】大市升幅進一步收窄至不足200點，報25608點，升186點。

【13︰33】升華蘭德 （08106） 午後乾升5成，高見0.26元，僅4宗成交涉4145元。

【13︰31】長汽 （02333） 升近一成，破頂高見8.78元。長汽表示上半年銷售雖受疫情影響，但無意調整全年銷售目標，又表示隨著疫情過後，被延遲的需求逐漸釋放，加上在公司新平台及新產品推動下，預期到明年1月銷量仍樂觀。

【13︰29】小米 （01810） 升7%，暫於24元水平整固；阿里巴巴 （09988） 升逾3%，破頂高見287.6元；騰訊 （00700） 升2%，美團點評 （03690） 升幅收窄至0.1%。

【小米股價】小米4日狂升三成 超越全線國際投行目標價

【13︰21】香港電視 （01137） 升5%，高見10.18元，再次升穿10元水平。

【13︰17】大市升幅收窄至約215點，報25637點。

【13︰15】內銀轉跌，建行 （00939） 、工行 （01398） 及農行 （01288） 跌0.5%跌0.8%；中行 （03988） 升幅收窄至0.4%。

【13︰10】小米 （01810） 午後再抽上，股價升8%，升穿24元水平，高見24.3元創新高。

【13︰08】大市升幅收窄至不足300點，報25710點，升288點。

【13︰07】日清食品 （01475） 績後升幅收窄至2.4%，低見8.33元。

【13︰04】瑞聲 （02018） 午後升逾3%，高見50.65元。

【13︰00】港股午後初段升322點，報25741點。

【12︰38】日清食品 （01475） 上半年多賺34.3%至1.8億元，不派中期息。

日清上半年多賺34%不派息 「宅經濟」帶動即食麵額外需求

【12︰00】恒生指數半日升345點，中午收報25767點，未企穩250天綫（25799點）。藍籌新貴小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 齊創新高，半日分別升逾6%及3%；港交所 （00388） 升穿388元，上試400元關口。

【11︰55】恒生指數中午收市前升322點，報25744點。

【11︰37】比亞迪電子 （00285） 績後造好，股價升幅擴大至1成，高見32.7元。

【11︰32】海航科技投資 （02086） 乾升7成，高見0.72元，僅25宗成交，涉34萬元。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.8%；深證升0.6%；創業板指升近0.4%。

【11︰24】大市升勢略為回順，升幅收窄至300點以內，恒生指數升277點，報25699點。

【11︰20】ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，破頂高見287.2元；騰訊 （00700） 升逾1%，高見554.5元；美團點評 （03690） 升1%，高見272.8元；小米 （01810） 升逾5%，高見23.9元創新高。

【11︰15】離岸人民幣創逾7個月高，內航股造好，南航 （01055） 升逾5%，高見4.25元；東航 （00670） 亦升逾5%，高見3.28元；國航 （00753） 升逾2%，高見5.55元。

【人民幣滙價】在岸、離岸人民幣雙雙升穿6.85

【11︰08】紐約期金上周五升逾2%，今早續向好升0.2%，中國黃金國際 （02099） 升逾11%，破頂高見11.4元；山東黃金 （01787） 升逾4%；招金 （01818） 升逾2%；SPDR金ETF （02840） 升1%。

【11︰06】吉利 （00175） 升逾7%，高見16.98元，暫為升幅最大藍籌

【11︰02】美國國防部上周五（28日）宣布，將11間中資公司增列為受解放軍控制企業名單，並或實施制裁，包括中交建 （01800） 、中聯通 （00762） 、中國建築 （03311） 榜上有名。該3股暫變動不大。

【美國制裁】美再列11間華企列為軍方控制名單 中交建、聯通、中國建築上榜

【10︰53】三桶油造好，中海油 （00883） 升近5%，高見9.18元；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾4%及3%。

【10︰43】小米 （01810） 股價再升逾6%，高見23.9元創上市新高。6

【10︰42】恒益控股 （01894） 遭洗倉股價瀉逾8%，破底低見0.75元，成交6620萬元。

【10︰33】恒生指數升幅擴至400點。

【10︰02】信達生物 （01801） 逆市跌逾7%，低見52.15元。

恒指公司宣布8隻生物科技相關股不獲納入「港股通」

【10︰00】港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見395.2元創新高。

【09︰58】內地個人護理電器OEM/ODM服務供應商科利實業控股 （01455） 今日起至9月3日招股，招股價每股0.4元至0.6元，一手5000股，入場費3030.23元，公司預計9月15日掛牌。

【新股IPO】科利實業今起招股 入場費3030元

【09︰57】神華 （01088） 升半成，高見13.28元。神華中期純利按年跌16%，至203.7億元人民幣，不派中期股息。公司決議提請股東大會批准授予董事會回購公司H股，不超過於公司已發行H股總數的10%，回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%。

【09︰55】比亞迪電子 （00285） 升逾8%，高見32.2元。比亞迪電子中期多賺3.3倍，至24.7億元人民幣。

比亞迪電子中期多賺3.3倍飈近9% 料下半年業務保持高速增長

【09︰52】中石化 （00386） 升逾3%，高見3.6元。 中石化上半年轉蝕217.3億元人民幣，去年同期則賺322.1億元人民幣，派特別股息0.07元人民幣，去年同期則派中期息0.12元人民幣。

【業績】中石化半年轉蝕217億人幣 派特別股息0.07元

【09︰51】天能動力 （00819） 逆市跌逾8%，低見17.48元，成交1.6億元。

【09︰48】港交所 （00388） 升2%，破頂高見389.2元創上市新高。

【09︰46】中國民航信息網 （00696） 升逾6%，高見16.5元。中國民航信息網早前公布半年業績，公司擁有人應佔權益虧損約3.2億元人民幣，去年同期盈利14.2億元人民幣。

【09︰43】招行 （03968） 升近2%，高見39.7元；建行 （00939） 升0.7%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升約1.1%。

【內銀業績】撥備拖累 工中建農四大行半年純利倒退至少一成（不斷更新）

【09︰34】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見284.4元創上市新高。螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【09︰33】恒益 （01894） 瀉逾6成，破底低見1.7元，成交352萬元。恒益早前公布，由控股股東包括主席李沛新及其配偶兼執行董事劉麗菁所持約74.26%股權擬售予潛在買家，雙方訂立諒解備忘錄。

【09︰32】日股日經225指數升幅擴大至逾2%。

【09︰28】吉利 （00175） 升4.8%，開報16.5元。浙江證監局28日披露，吉利的上市輔導工作已全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書。

【吉利回A】吉利汽車完成A股上市輔導 衝刺科創板整車第一股

【09︰26】內地3大股指高開，上證升近0.4%，深證升近0.6%，創業板指升0.4%。

【09︰25】人民幣中間價報6.8605，上調286點子。

【09︰22】南方恒生科技 （03033） 升1.8%，開報7.75元。恒生科技指數開報7746點，升165點或2.2%。

【港版納指】3033南方東英恒生科指ETF高開2% 較NAV溢價約2%

【09︰20】恒生指數開報25732點，升310點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 齊升逾2%；小米 （01810） 再升逾3%。

【09︰15】澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （01408） 今日起至9月3日招股，招股價介乎1元至1.2元，一手2000股，入場費2424.18元。

【新股IPO】濠江機電今起招股 入場費2424元

【09︰13】即月期指開報25568點，升201點或0.8%。

【新股IPO】濠江機電今起招股 入場費2424元

【09︰09】人行進行200億人民幣元7天期逆回購操作，另有1000億元人民幣逆回購到期。

【09︰02】中國8月官方製造業PMI為51，預期為51.2，前值為51.1；非製造業PMI為55.2，預期為54.2，前值為54.2。

【08︰38】恒指黑期升245點，報25681點，道指期貨升144點，報28755點。

【08︰20】阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

【07︰55】歡喜傳媒 （01003） 公布，有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，每股認購價1.48元，相當於上日收市價折讓2.63%，認購事項所得款項總額為5.13億元。另外，其全資附屬公司歡喜與嗶哩嗶哩的兩家全資附屬公司香港嗶哩嗶哩及上海寬娛訂立合作協議。

歡喜傳媒引入嗶哩嗶哩5.13億元戰略投資 訂合作協議

【07︰30】道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

港股ADR收報25496點，升74點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報34.16元，升0.16元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報545元，升4.5元或0.8%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

道指上周五升161點港股ADR升74點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩