【港股市況】恒生指數早段升逾300點　港交所升穿388創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指升161點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開74點，恒指料開報25496點。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09︰52】中石化 （00386） 升逾3%，高見3.6元。 中石化上半年轉蝕217.3億元人民幣，去年同期則賺322.1億元人民幣，派特別股息0.07元人民幣，去年同期則派中期息0.12元人民幣。

【業績】中石化半年轉蝕217億人幣 派特別股息0.07元

【09︰51】天能動力 （00819） 逆市跌逾8%，低見17.48元，成交1.6億元。

【09︰48】港交所 （00388） 升2%，破頂高見389.2元創上市新高。

【09︰46】中國民航信息網 （00696） 升逾6%，高見16.5元。中國民航信息網早前公布半年業績，公司擁有人應佔權益虧損約3.2億元人民幣，去年同期盈利14.2億元人民幣。

【09︰43】招行 （03968） 升近2%，高見39.7元；建行 （00939） 升0.7%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升約1.1%。

【內銀業績】撥備拖累 工中建農四大行半年純利倒退至少一成（不斷更新）

【09︰34】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見284.4元創上市新高。螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【09︰33】恒益 （01894） 瀉逾6成，破底低見1.7元，成交352萬元。恒益早前公布，由控股股東包括主席李沛新及其配偶兼執行董事劉麗菁所持約74.26%股權擬售予潛在買家，雙方訂立諒解備忘錄。

【09︰32】日股日經225指數升幅擴大至逾2%。

【09︰28】吉利 （00175） 升4.8%，開報16.5元。浙江證監局28日披露，吉利的上市輔導工作已全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書。

【吉利回A】吉利汽車完成A股上市輔導 衝刺科創板整車第一股

【09︰26】內地3大股指高開，上證升近0.4%，深證升近0.6%，創業板指升0.4%。

【09︰25】人民幣中間價報6.8605，上調286點子。

【09︰22】南方恒生科技 （03033） 升1.8%，開報7.75元。恒生科技指數開報7746點，升165點或2.2%。

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【09︰20】恒生指數開報25732點，升310點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 齊升逾2%；小米 （01810） 再升逾3%。

【09︰15】澳門機電工程服務工程承建商濠江機電 （01408） 今日起至9月3日招股，招股價介乎1元至1.2元，一手2000股，入場費2424.18元。

【新股IPO】濠江機電今起招股 入場費2424元

【09︰13】即月期指開報25568點，升201點或0.8%。

【新股IPO】濠江機電今起招股 入場費2424元

【09︰09】人行進行200億人民幣元7天期逆回購操作，另有1000億元人民幣逆回購到期。

【09︰02】中國8月官方製造業PMI為51，預期為51.2，前值為51.1；非製造業PMI為55.2，預期為54.2，前值為54.2。

【08︰38】恒指黑期升245點，報25681點，道指期貨升144點，報28755點。

【08︰20】阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

【07︰55】歡喜傳媒 （01003） 公布，有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，每股認購價1.48元，相當於上日收市價折讓2.63%，認購事項所得款項總額為5.13億元。另外，其全資附屬公司歡喜與嗶哩嗶哩的兩家全資附屬公司香港嗶哩嗶哩及上海寬娛訂立合作協議。

歡喜傳媒引入嗶哩嗶哩5.13億元戰略投資 訂合作協議

【07︰30】道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

港股ADR收報25496點，升74點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報34.16元，升0.16元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報545元，升4.5元或0.8%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

道指上周五升161點港股ADR升74點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩