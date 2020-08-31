【港股市況】恒指黑期升245點　道指期貨升144點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指升161點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開74點，恒指料開報25496點。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【08︰38】恒指黑期升245點，報25681點，道指期貨升144點，報28755點。

【08︰20】阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

【07︰55】歡喜傳媒 （01003） 公布，有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，每股認購價1.48元，相當於上日收市價折讓2.63%，認購事項所得款項總額為5.13億元。另外，其全資附屬公司歡喜與嗶哩嗶哩的兩家全資附屬公司香港嗶哩嗶哩及上海寬娛訂立合作協議。

歡喜傳媒引入嗶哩嗶哩5.13億元戰略投資 訂合作協議

【07︰30】道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

港股ADR收報25496點，升74點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報34.16元，升0.16元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報545元，升4.5元或0.8%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

道指上周五升161點港股ADR升74點 紐約期金升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩