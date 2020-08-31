▲ 【疫情焦點】全球累計逾2543萬確診 美國累計617萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月31日早上8時25分，全球累計25,431,006宗新冠肺炎確診病例，較上日增加119,173宗。累計850,619死亡個案，較上日增加2,068宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 26,262 6,173,419 187,364 意大利 0 268,218 35,477 西班牙 0 455,621 29,011 法國 5,413 315,813 30,611 德國 319 243,305 9,364 中國 13 85,048 4,634 香港 0 4,802（確診/疑似） 88

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩