【疫情焦點】全球累計逾2543萬確診　美國累計617萬

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【港股市況】恒指黑期升245點 道指期貨升144點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月31日早上8時25分，全球累計25,431,006宗新冠肺炎確診病例，較上日增加119,173宗。累計850,619死亡個案，較上日增加2,068宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|26,262
|6,173,419
|187,364
|意大利
|0
|268,218
|35,477
|西班牙
|0
|455,621
|29,011
|法國
|5,413
|315,813
|30,611
|德國
|319
|243,305
|9,364
|中國
|13
|85,048
|4,634
|香港
|0
|4,802（確診/疑似）
|88
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩