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【疫情焦點】全球累計逾2543萬確診　美國累計617萬

即市財經 08:25 2020/08/31

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【疫情焦點】全球累計逾2543萬確診　美國累計617萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月31日早上8時25分，全球累計25,431,006宗新冠肺炎確診病例，較上日增加119,173宗。累計850,619死亡個案，較上日增加2,068宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 26,262 6,173,419 187,364
意大利 0 268,218 35,477
西班牙 0 455,621 29,011
法國 5,413 315,813 30,611
德國 319 243,305 9,364
中國 13 85,048 4,634
香港 0 4,802（確診/疑似） 88

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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