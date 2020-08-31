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【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

即市財經 08:17 2020/08/31

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【螞蟻IPO】螞蟻集團科創板IPO審核狀態變更為「已問詢」

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）分別在香港、上海科創板正式遞交上市申請。根據上交所官網顯示，螞蟻集團於科創板IPO的審核狀態，於8月30日已變更為「已問詢」。

根據流程，上交所審核機構發出審核問詢，發行人及保薦人應及時、逐項回覆上交所問詢。審核問詢可多輪進行。審核機構認為不需要進一步問詢的，將出具審核報告提交上市委員會。

據螞蟻集團在上海提交的招股書，螞蟻擬在香港、上海共發行10%已擴大股本，當中A股的超額配售權，發行規模可佔A股發行部分的15%。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50%。

【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）

【螞蟻IPO】螞蟻集團股東公開　長實長和董建華家族都是股東

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 科創板 上海證券交易所 IPO 螞蟻金服 阿里巴巴

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