▲ 歡喜傳媒引入嗶哩嗶哩5.13億元戰略投資 訂合作協議

歡喜傳媒 （01003） 公布，於8月30日與嗶哩嗶哩（美︰BILI）訂立認購協議，歡喜傳媒有條件同意向嗶哩嗶哩配售3.47億股新股份，佔經認購事項擴大後的已發行股份總數約9.9%，每股認購價1.48元，相當於上日收市價折讓2.63%，認購事項所得款項總額為5.13億元。

歡喜傳媒表示，所得款項淨額為5.12億元，擬將4.12億元用於集團的電影及電視劇版權投資業務，1億元用於一般營運資金。

另外，歡喜傳媒的全資附屬公司歡喜與嗶哩嗶哩的兩家全資附屬公司香港嗶哩嗶哩及上海寬娛訂立合作協議︰

集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上獨家播放；於嗶哩嗶哩平台上播放授權內容所產生的所有收入經扣除相關成本後由合約方進行分成；

嗶哩嗶哩公司將於嗶哩嗶哩平台上設立歡喜首映頻道播放授權內容；

嗶哩嗶哩公司及其聯屬公司將獲授予集團主控的影視項目的優先投資權；

集團將與嗶哩嗶哩積極合作共同就本集團的影視作品進行衍生開發。

合作協議為期五5年，各方有權協商一致情況下於第四年完結之日終止合作協議 。

歡喜傳媒預期，與嗶哩嗶哩公司根據合作協議共同合作播放的第一部授權內容為集團獨家投資的新網劇《風犬少年的天空》，預期將於第3季於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。此外，雙方將合作的另一部大片為集團出品及擁有獨家新媒體播放權的電影《奪冠》（前稱：「中國女排」）， 電影已定檔國慶檔期於中國大陸地區院線上映，預期從院線下映後將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上同步播放。

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責任編輯︰梁浩碩