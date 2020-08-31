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道指上周五升161點港股ADR升74點　紐約期金升逾2%

即市財經 07:29 2020/08/31

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道指上周五升161點港股ADR升74點　紐約期金升逾2%

道指上周五升161點
美股上周五上升，道指收復今年失地。美國消費者信心指數勝預期，加上聯儲局貨幣政策偏向鴿派，道指上周五收報28653點，升161點或0.57%；標指和納指齊創收市新高，標指收報3508點，升23點或0.67%；納指收報11695點，升70點或0.6%。

港股ADR升74點
港股ADR收報25496點，升74點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報34.16元，升0.16元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報545元，升4.5元或0.8%。恒指夜期收報25223點，升12點，低水58點，成交13749張。

紐約期油跌近0.2%
原油價格偏軟，颶風勞拉未有對墨西哥灣石油設施造成嚴重破壞，企業復產，紐約期油收報42.97美元，跌7美仙或近0.2%；布蘭特期油收報45.05美元，跌4美仙或近0.1%。

美元兌日圓跌逾1%
美滙指數下跌，市場預期聯儲局長時間維持低利率，美滙指數最新報92.29。歐元兌美元報1.1907；日本首相安倍晉三因健康理由宣布辭職，美元兌日圓跌逾1%，最新報105.53。

美國10年期債息報0.72厘。

紐約期金升逾2%
黃金價格升逾2%，聯儲局長期低利率策略支持金價表現，紐約期金收報1974.9美元，升42.3美元或2.2%。現貨金於1972美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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