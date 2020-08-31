【買樓時機到?】買家怕樓市現報復式反彈急入市 周末樓市繼續旺

疫情持續放緩，準買家置業意欲更強，近兩周一二手市場交投量明顯回升。新盤方面，由於市場現時未有全新大型項目登場，剛過去的周末（29日及30日）一手市場主要銷售餘貨，綜合市場資訊，周末市場錄得80宗一手成交。而二手方面，據中原地產的數據，十大屋苑於周末錄得20宗成交，較上周末（22日及23日）的17宗上升17.6%。



若跟前一個周末錄得約205伙一手成交相比，剛過去的周末只錄得約80宗成交，交投明顯減少，不過前一個周六由帝國集團及香港小輪（00050）發展，恒地（00012）負責銷售之屯門帝御‧金灣推售168伙，成功沽出166伙，約99%，獨撐大市成交。帝御．金灣於上周六（29日）推售76伙，其中52伙以先到先得形式發售，於周六及周日（30日）分別售出30伙及1伙，佔公開發售約60%。

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恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目開售首半小時已售出29伙，銷售進度相當理想，當中1房連儲物室單位已全數獲揀選。周六最高成交呎價之單位為第3座19樓單位08 (一房間隔) ，實用面積290平方呎，連165平方呎私人天台，平均成交呎價約19,741元，而最高成交價之單位則為第5座19樓單位09 (兩房間隔)，實用面積406平方呎，連300平方呎私人天台，成交價約722.39萬元。帝御‧金灣尚有24伙由昨日起至10月5日期間每日招標及截標，主要為特色單位。該盤由本月初開盤至今累積賣出565伙，成為本月新盤銷量冠軍。

此外，受The LOHAS 康城商場首階段開幕帶動，會德豐地產旗下O’EAST日出康城MARINI 系列MARINI 、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI於周末各沽出2伙，合共錄得6伙成交。發展商指，上述三盤開售至今共售出1,559伙單位，佔可售1,651單位近94%，共套現逾142億。會德豐地產於早前也推出優惠，為慶祝「The LOHAS康城」商場首階段開幕，凡於今年10月4日（包括當日）或之前簽署臨時買賣合約購買MARINI 、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI之住宅物業，可獲2%售價折扣優惠。



據《一手住宅物業銷售資訊網》資料，本月至今一手成交約974伙，按月下跌14%，成交量按月明顯下滑，主要由於疫情下發展商減慢推盤，部分延期推售；相信隨著疫情回穩，9月份將有更多全新盤登場。

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二手方面，據中原地產數據，十大屋苑剛過去週末錄得20宗成交，較上周17宗上升17.6%，平前周14周新高紀錄，連續4周企穩雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情放緩，政府進一步放寬防疫措施，經濟活動將會逐步恢復正常。一手市場繼續欠缺全新盤供應，成交集中二手市場，隨著疫情受控，買家入市信心增強，港人積極入市買港樓。



而據美聯物業分行統計，剛過去週末15大屋苑錄得約28宗買賣成交，較上週末升3.7%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期本港疫情已見緩和，經濟活動逐步回復，隨着最壞時刻過去，加上中港通關在即，樓市有望出現報復式反彈，故部分客戶亦把握入市筍盤機會。8月份推出的新盤銷情理想，市場承接力不俗，反映置業需求大。由於樓市仍存在多項利好因素，如無限量寬，低息持續，新供應見頂及資金充裕等支持，故不少剛需用家亦瞄準機會於二手市場「尋寶」，帶動本週末10大指標屋苑交投續錄雙位數水平。預期全年樓價可錄約3%至5%升幅。



其中黃埔花園及嘉湖山莊的交投最多，期內各錄4宗成交。美聯物業黃埔區域聯席董事殷勒麟表示，黃埔花園本月暫錄約15宗買賣個案，包括該行則促成之7期2座低層E室，實用面積約為675方呎，屬3房1套間隔，以「一口價」1,100萬元沽予外區客，折合實用呎價約為16,296元。原業主於2012年4月份以約629萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約471萬元，升值75%。

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中原地產天水圍嘉湖銀座2期第一分行區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊周末錄得4宗成交，4宗平均實用呎價10,575元，成交暢旺。嘉湖山莊8月暫錄得40宗成交，疫情月中轉平穩後，嘉湖山莊自8月14日起至今錄得35宗成交，成交量即反彈，買家入市意欲轉強。其中嘉湖山莊樂湖居1座極低層H室，實用面積549平方呎，3房間隔，業主叫價 600萬，由於有感最近買家還價進取，之前叫價亦未有實在買家問津，故此不斷調整價錢，最終以520萬元將單位易手，折合平均實用呎價9,471元，價錢為近期3房新低，貼近2房價錢。買家屬於外區投資客，曾於多區睇樓，因為嘉湖山莊呎價便宜，即睇即買。原業主於2014年12月以347萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利173萬元，單位升值50%。

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記者：陳詠妍