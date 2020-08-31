阿里巴巴小米藥明生物入恒指　最新權重變化

恒生指數周五（9月4日）收市後季檢生效，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01910） 及藥明生物 （02269） 將加入恒指，成為恒指成分股，自8月中公布至今已半個月，阿里巴巴股價累升12%，小米累升47%，藥明生物亦升25%，與恒指公司公布時，有何分別？

恒指公司於8月14日公布換馬結果，當時預期恒指季檢變動後，阿里巴巴權重5%，小米權重2.59%，藥明生物權重1.75%。以最新股價計算，阿里巴巴仍是權重5%，因為第二上市股份恒指權重以5%封頂；小米權重已加至2.8%，藥明生物權重加至2.3%。

藍籌新貴磅數加大，即原有藍籌磅數減少，強勢股騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 權重減至10%的封頂水平，分別減幅1.9%及1.1%，不過，友邦隨本港疫情發展而重拾動力，騰訊亦一直強勢，縱使有被動基金跟隨指數變化而減磅，預期亦無損走勢。

惟一要留意的是，在恒指單靠市值大而欠缺動力的重磅股，所減去的「磅數」恐一去不返，這些藍籌以金融股為主，從而令整個恒指產生變化，資金短期換馬變動，會增加指數的波動性，但預期無損科技板塊強勢，給投資者繼續發夢。

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記者： 譚志偉