  • 29°C
香港時間 : 2020831日 (一) 00:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國股東架構曝光 螞蟻集團持股幾多？

即市財經 23:51 2020/08/30

分享：

百勝中國（美：YUMC）獲螞蟻集團投資。

百勝中國（美：YUMC）上周五（28日）通過上市聆訊，料9月上市，其股東架構亦隨之曝光。據招股書披露，百勝中國頭三大股東為景順、黑石（BlackRock）及春華資本，分別持有10.8%、7.2%及4.3%。而已遞交上市申請的螞蟻集團（前稱螞蟻金服）原來亦是股東之一，惟螞蟻集團持股不足5%，故不在主要股東之列。

根據招股書，百勝中國指，2016年與春華的聯屬公司Pollos Investment以及螞蟻金服的聯屬公司API Investment訂立的投資協議。根據投資協議，春華及螞蟻金服分別投資4.1億美元及5000萬元，合共投資4.6億美元，以換取百勝中國普通股及兩批認股權證。

值得留意是，百勝餐飲集團（美：YUM）中國事業部於2016年11月1日從百勝餐飲集團分拆出來獨立運營，成立百勝中國，同日在紐約證券交易所上市。

百勝中國上市後，分別向春華及螞蟻金服發行約1706.4萬股及208萬股每股24.03美元的普通股股份。惟百勝中國於2017年，根據於2016年12月30日釐定的經調整每股成交量加權平均成交價價格，按每股面值0.01美元，分別自春華及螞蟻金服回購69.9萬股及8.5萬股普通股。

粗略計算，這意味螞蟻集團持有約199.6萬股普通股，於百勝上市前持股僅0.5%，若計及兩批認股權證，則佔股權約1%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】百勝中國入場費一手23636元 最快周一招股

【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍 市值不敵海底撈？

【新股IPO】百勝中國已過上市聆訊 集最多196億（附初步招股書重點）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦

香港股票 螞蟻金服 經濟 IPO 百勝中國（美：YUMC）

下一篇文章

【螞蟻獨董】春華資本胡祖六遭控訴賤賣螞蟻集團股權 回應：嚴重失實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）
【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？