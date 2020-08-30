【新股IPO】百勝中國股東架構曝光 螞蟻集團持股幾多？

▲ 百勝中國（美：YUMC）獲螞蟻集團投資。

百勝中國（美：YUMC）上周五（28日）通過上市聆訊，料9月上市，其股東架構亦隨之曝光。據招股書披露，百勝中國頭三大股東為景順、黑石（BlackRock）及春華資本，分別持有10.8%、7.2%及4.3%。而已遞交上市申請的螞蟻集團（前稱螞蟻金服）原來亦是股東之一，惟螞蟻集團持股不足5%，故不在主要股東之列。

根據招股書，百勝中國指，2016年與春華的聯屬公司Pollos Investment以及螞蟻金服的聯屬公司API Investment訂立的投資協議。根據投資協議，春華及螞蟻金服分別投資4.1億美元及5000萬元，合共投資4.6億美元，以換取百勝中國普通股及兩批認股權證。

值得留意是，百勝餐飲集團（美：YUM）中國事業部於2016年11月1日從百勝餐飲集團分拆出來獨立運營，成立百勝中國，同日在紐約證券交易所上市。

百勝中國上市後，分別向春華及螞蟻金服發行約1706.4萬股及208萬股每股24.03美元的普通股股份。惟百勝中國於2017年，根據於2016年12月30日釐定的經調整每股成交量加權平均成交價價格，按每股面值0.01美元，分別自春華及螞蟻金服回購69.9萬股及8.5萬股普通股。

粗略計算，這意味螞蟻集團持有約199.6萬股普通股，於百勝上市前持股僅0.5%，若計及兩批認股權證，則佔股權約1%。

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編輯：袁諾曦