【螞蟻獨董】春華資本胡祖六遭控訴賤賣螞蟻集團股權 回應：嚴重失實

▲ 春華資本創辦人胡祖六遭控訴賤賣螞蟻集團股權，春華回應稱相關指控嚴重失實。

近日網絡流傳文章，自稱投資人的胡先生控訴春華資本創始人、前高盛合夥人及大中華區主席胡祖六賤賣螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）股權，將螞蟻集團股權低價轉讓予其親兄妹。

春華資本最新回應稱，從未從事、並堅決反對輸送不當利益的關聯交易、向投資者作出回報承諾等違法、違規行為。春華又指，帖文的發佈者及文章中所謂的投資人，均非春華客戶，與春華之間不存在法律關係，其陳述的關鍵情節嚴重失實、毫無事實依據，且包含詆毀春華商譽和侮辱胡祖六名譽的惡劣內容。春華已於第一時間採取維權行動，並保留未來採取進一步法律行動的全部權利。

基金所持0.1%螞蟻股權被指遭賤賣

根據網絡流傳相關文章，投資人胡先生於2011年以100萬元人民幣認購「秋實集合資金信託計劃」，基金管理人為胡祖六。產品期限6年，可延長2年，規模不超過30億元，該基金於去年2月清算完結。

胡先生稱，秋實有份投資螞蟻集團，持有螞蟻0.1%股權，公開資料也顯示，春華資本在螞蟻A輪融資時有份投資。不過文章控訴，2018年底秋實所持螞蟻集團和華夏基金資產以低價轉讓予第三方，扣去申購費、基金管理費後，胡先生100萬投資近7年總共獲不足8000元收益，並最終發現螞蟻股權被低價打包轉讓予胡祖六的親兄妹。

據悉，胡先生去年6月已向深圳市福田區人民法院提出起訴，要求信託公司和胡祖六團隊賠償因顯失公平的低價交易造成的損失，目前案件正在審理中。

翻查資料，胡祖六除了是春華資本董事長外，也為螞蟻集團的獨立非執行董事，他同時是百勝中國（美：YUMC；新上市編號：09987）的非執行董事長。而春華資本、螞蟻集團曾於2016年投資百勝中國，合共涉資4.6億美元，為百勝中國股東。

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編輯：陳健婷