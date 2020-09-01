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最強Apple分析師：華為最壞情況下將退出手機市場

環球政經 10:15 2020/09/01

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華為禁令死綫降至，「最強蘋果分析師」、天風國際分析師郭明錤表示，隨著華為在全球的供應鏈體系出現變化，最慘情況下，華為最終有可能退出手機市場，蘋果、Oppo、vivo 與小米長期有望瓜分華為市場，提升現有市佔率。

本月15日是美國對華為禁令期限的最後一天。若美國商務部不改口風，台積電等第三方使用美國技術或設備的廠商將無法繼續供貨給華為。目前華為正頻繁聯絡晶片供應商，要求供應商加快出貨速度，盡可能在9月14前增加晶片庫存。

【中美角力】美禁令死綫將至　傳華為催促供應商趕交貨  了解請按，【下一頁

分析師郭明錤認為，9月15日後能否出貨已不再是關鍵議題，華為在手機市場的競爭力與市占率都將受負面影響，供應鏈亦將因此受殃及。最好情況為華為市佔率降低，最壞情況下華為將有可能退出手機市場，而蘋果、Oppo、vivo 與小米將逐步吞食華為現有市場，長期可望提升市佔率。

另外，由於華為手機的零組件規格要求以及單價較高，所以在中國市佔率轉移過程中，即使華為供貨商能夠獲得其他手機品牌的訂單，但其盈利情況存在下調風險，例如相機、HDI、記憶體及5G處理器晶片等（如下），若華為手機競爭力下降，這些廠商亦會受到衝擊。上述提及的關鍵廠商包括如下：

【華為業績】華為上半年多賺23% 市傳將加強發展雲業務  了解請按，【下一頁

相機部分：CIS（Sony）、VCM（TDK）、鏡頭（大立光）與相機模組（舜宇光學）。

HDI 方面：方正科技、欣興、華通、Ibiden。

記憶體方面：三星、SK 海力士。

5G晶片方面：晶圓代工（台積電）、IC設計（高通、聯發科）。

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編輯：李勝男

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