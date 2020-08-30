【BNO移民】80後港女曼城擁3物業　為移居英國生活費作準備

近來移取英國成熱話，八十後任職金融業的黃小姐，3年前開始在英國曼徹斯特買樓，當初她買英國樓，其中一個已是打算退休時可移居英國。英國早前宣布推出BNO簽證，港人到英國住5年可申請定居身份，再居留多1年可申請入英籍。黃小姐坦言對計劃有興趣，或兩三年後赴英。她任職金融業前綫部門，但英國同類工作主要請本地人，她相信自己在英國較難找回金融工作，故有意多買一兩個英國樓，用租金收入支持在英國的生活。

黃小姐2017年起開始留意英國樓並勤做功課。初次買英國樓便選擇曼城，皆因倫敦樓價太貴，伯明翰租金回報稍低，而曼徹斯特有多間學府，是英國頭三大學生數目高的城市，租務相對活躍。她親身飛到英國睇樓，與銀行、律師見面，掌握充足資料才扑錘，第一個買的物業是市中心住宅單位，兩房面積約600平方呎，以20萬英鎊買入，現時樓價較買入時升值約10至15%。單位過去3年一直有學生承租，租金回報約6、7厘，扣除管理費、稅項後回報仍有4.5厘左右。她說學生客勝在交租準時，或因學生沒財政壓力，租金都是由父母支付。

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買英國樓唔好盡信KOL，要戒問冧巴心態？即睇【下一頁】

英國的大學在10月開學，往年8、9月是學生租樓的旺季，不過今年遇上新冠肺炎，這個單位放租一個月仍未租出，「近來難租，10月開學，學生未返來，這一兩個月租務比較差，租金叫價都跌了起碼10%。」但她相信，若大學10月如期開學，單位下月應租得出。而她的第二和第三個單位分別是市郊住宅及獨立屋，分別租給年輕家庭及打工仔，沒受新冠肺炎影響，租金回報也有6厘、7厘。

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