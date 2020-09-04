  • 30°C
香港時間 : 2020904日 (五) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國9987定價412元　較美股低4.9%（第五版）

即市財經 19:18 2020/09/04

分享：

消息指，百勝中國IPO周二啟動，每股最高發行價為468元，一手50股，入場費為23636元。

中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 公布，周二（9月1日）至周五（9月4日）中午公開招股，預計9月10日掛牌。百勝中國香港IPO最終定價已確認為每股412元，較上限定價468元低12%，籌資173億元（22億美元）。若以百勝中國（美：YUMC）美股周四收市價計，港股定價平4.9%。

一文看清9987百勝中國上市水位，詳情可看【下一頁】

百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。外電報道指，百勝中國國際配售獲得足額認購。

圖解為百勝中國業務重點

    點擊圖片放大
    +4
    +3

百勝中國表示，香港公開發售的發售價將於9月4日或之前，參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。由於公司9月10日上市，這意味港股定價與美股價格將有3個交易日的差距。在香港完成第二上市後，公司香港上市的股份與在紐交所上市的股票將完全可轉換。

此外，新股上市後，已發行股份達4.19億股，以發售價上限計，百勝中國市值達1960.9億元；若悉數行使超額配股權，已發行股份達4.25億股，百勝中國市值1989億元。

百勝中國計劃將發售所得款項淨額用於擴張及深化餐廳網絡、投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產；以及運營資金及一般公司用途。

百勝中國於2016年從Yum！Brands百勝餐飲集團（美：YUM）分拆出來，截至今年6月底，百勝中國合共有9900多家餐廳，旗下品牌包括肯德基及必勝客，以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。而母公司百勝餐飲集團旗下品牌包括，肯德基、必勝客、Taco Bell及Habit Burger。

百勝中國上半年收入36.6億美元

截至今年上半年，百勝餐飲餐廳數目達50,393間，為百勝中國的5倍。不過，收入規模卻較百勝中國遜色，百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元（約191.9億港元）；百勝中國上半年收入則錄36.6億美元（285.5億港元）。

淨利潤方面，百勝中國盈利能力較高。百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元（約22.5億港元）；而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元（約15.1億港元）。截至上周五，百勝餐飲總市值約293.7億美元（約2290億港元）；百勝中國的總市值為213.07億美元（1662億港元）。

（第二版加入國際配售情況，第三版新增美股股價，第四版更新國際配售，第五版新增上限定價）

下一頁：券商竟唔夠錢借出孖展？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】百勝中國已過上市聆訊 集最多196億（附初步招股書重點）

相關文章：【新股IPO】百勝中國股東架構曝光 螞蟻集團持股幾多？

相關文章：【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍 市值不敵海底撈？

 

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 百勝中國－S（09987） 百勝中國（美：YUMC） 集資 分拆 KFC 必勝客 塔可鐘

上一篇文章

內地媒體指長實500億人幣出售京滬兩項資產　長實：市場有興趣不代表要出售

下一篇文章

【業績】新意網去年多賺6% 增派末期息6%每股17.5仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【新股IPO】農夫山泉9633傳超購1100倍 凍資6400億成凍資王 一手中籤率僅4.5%
【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場遇回吐　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）
【港版納指】恒生科技指數ETF再登場遇回吐　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）