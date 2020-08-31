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【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）

即市財經 17:47 2020/08/31

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消息指，百勝中國IPO周二啟動，每股最高發行價為468元，一手50股，入場費為23636元。

中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 公布，周二（9月1日）至周五（9月4日）中午公開招股，預計9月10日掛牌。百勝中國IPO計劃發行4191.07萬股普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售。百勝中國每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。市傳其國際配售認購反應理想，不足半天已獲足額認購。

百勝中國表示，香港公開發售的發售價將於9月4日或之前，參考股票在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。由於公司9月10日上市，這意味港股定價與美股價格將有3個交易日的差距。在香港完成第二上市後，公司香港上市的股份與在紐交所上市的股票將完全可轉換。

百勝中國未招股，百勝中國美股（美：YUMC）周一盤前股價就升4.96%，新報59.3美元，較港股招股上限僅低1.8%。

圖解為百勝中國業務重點

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百勝中國計劃將發售所得款項淨額用於擴張及深化餐廳網絡、投資於數字化及供應鏈、食品創新及價值定位提升、優質資產；以及運營資金及一般公司用途。

百勝中國於2016年從Yum！Brands百勝餐飲集團（美：YUM）分拆出來，截至今年6月底，百勝中國合共有9900多家餐廳，旗下品牌包括肯德基及必勝客，以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。而母公司百勝餐飲集團旗下品牌包括，肯德基、必勝客、Taco Bell及Habit Burger。

百勝中國上半年收入36.6億美元

截至今年上半年，百勝餐飲餐廳數目達50,393間，為百勝中國的5倍。不過，收入規模卻較百勝中國遜色，百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元（約191.9億港元）；百勝中國上半年收入則錄36.6億美元（285.5億港元）。

淨利潤方面，百勝中國盈利能力較高。百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元（約22.5億港元）；而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元（約15.1億港元）。截至上周五，百勝餐飲總市值約293.7億美元（約2290億港元）；百勝中國的總市值為213.07億美元（1662億港元）。

（第二版加入國際配售情況，第三版新增美股股價）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 百勝中國（09987） 百勝中國（美：YUMC） 集資 分拆 KFC 必勝客 塔可鐘
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