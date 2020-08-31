【新股IPO】百勝中國入場費23636元 9月10日上市

即市財經

▲ 百勝中國首席執行官屈翠容發表公開信表示，集團在香港上市，將為公司利益相關者們提供投資公司的額外渠道，使集團離經營地點更近、離顧客及社區蓬勃發展所在更近。