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【新股IPO】百勝中國入場費一手23636元 最快周一可招股

即市財經 23:11 2020/08/30

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百勝中國首席執行官屈翠容發表公開信表示，集團在香港上市，將為公司利益相關者們提供投資公司的額外渠道，使集團離經營地點更近、離顧客及社區蓬勃發展所在更近。

中國餐飲巨頭百勝中國（美：YUMC；新上市編號：09987）於早前通過上市聆訊，並計劃於下周初開始招股。百勝中國計劃發行4191.07萬普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售，每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。高盛為獨家保薦人。

百勝中國於2016年從Yum！ Brands百勝餐飲集團（美：YUM）分拆出來，截至今年6月底，百勝中國合共有9900多家餐廳，旗下問牌包括肯德基及必勝客，以及小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾及Lavazza等品牌。而母公司百勝餐飲集團旗下品牌包括，肯德基、必勝客、Taco Bell及Habit Burger。

截至今年上半年，百勝餐飲餐廳數目達50,393間，為百勝中國的5倍。不過，收入規模卻較百勝中國遜息，百勝餐飲收入上半年收入錄24.6億美元（約191.9億港元）；百勝中國上半年收入則錄36.6愈美元（285.5億港元）。

淨利潤方面，百勝中國盈利能力較高。百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元（約22.5億港元）；而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元（約15.1億港元）。

截至周五，百勝餐飲總市值約293.7億美元（約2290億港元）；百勝中國的總市值為213.07億美元（1662億港元）。

相關文章：【新股IPO】百勝中國已過上市聆訊 集最多196億（附初步招股書重點）

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編輯：謝卓榮

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