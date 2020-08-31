【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍　市值不敵海底撈？

▲ 百勝中國營收規模遠高於海底撈，但估值較海底撈低。

百勝中國（美：YUMC；新上市編號：09987）通過港交所聆訊，即將登陸港股。內地餐飲股在港股以往表現不俗，海底撈 （06862） 2018年9月上市至今累升近2倍，最新市值接近2800億元，堪比藍籌。

根據百勝中國提交美國證券交易委員會（SEC）文件，香港上市計劃發行約4,191萬股普通股，每股最高發行價為468元，全球發售完成後公司總發行股數將增至約4.19億股。百勝中國香港上市最高發行價較其美股現價溢價6.9%，假設百勝中國以最高發行價上市，其市值將達到1960億元，仍不及海底撈市值規模。

百勝中國招股書重點

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百勝中國營收規模超海底撈

若對照兩間公司上半年業績，百勝中國營收是海底撈的2.5倍；上半年海底撈甚至錄得虧損，而百勝中國雖然純利按年大幅下滑5成，但公司依然保持盈利。

2020年上半年 營收 按年變幅 純利 按年變幅 海底撈 97.6億人民幣 -17% 虧損9.65億人民幣 盈轉虧 百勝中國 36.56億美元（約251億人民幣） -17% 1.94億美元（約13.3億人民幣） -52%

海底撈估值遠高於百勝中國

事實上，海底撈稱冠本港餐飲股的同時，市盈率也高企。公司歷史市盈率達約105倍，滾動市盈率接近600倍。而百勝中國若以最高發行價上市，歷史市盈率約36倍，滾動市盈率約50倍，估值遠較海底撈低。

海底撈處高速增長

不過，需留意是，今年上半年餐飲業遭受疫情衝擊，處於特殊時期。若參考兩間公司去年業績，或可更清楚反映海底撈享受高估值原因。2019年海底撈收入增長逾5成，純利增長逾4成，反映公司業務處於高速增長階段。反觀百勝中國，2019年營收僅增長4%，純利增長幾乎停滯。

2019年 營收 按年變幅 純利 按年變幅 海底撈 265.6億人民幣 56% 23.44億人民幣 42% 百勝中國 87.76億美元（約603億人民幣） 4.3% 7.13億美元（約49億人民幣） 0.7%

百勝中國香港上市後市值能否超越海底撈，成為「餐飲一哥」，仍要視乎海底撈業務復甦情況，以及香港投資者是否願意給予百勝中國更高溢價。

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編輯：陳健婷