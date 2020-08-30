  • 29°C
香港時間 : 2020830日 (日) 23:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍 市值不敵海底撈？

即市財經 22:30 2020/08/30

分享：

百勝中國營收規模遠高於海底撈，但估值較海底撈低。

百勝中國（美：YUMC；新上市編號：09987）通過港交所聆訊，即將登陸港股。內地餐飲股在港股以往表現不俗，海底撈 （06862） 2018年9月上市至今累升近2倍，最新市值接近2800億元，堪比藍籌。

根據百勝中國提交美國證券交易委員會（SEC）文件，香港上市計劃發行約4,191萬股普通股，每股最高發行價為468元，全球發售完成後公司總發行股數將增至約4.19億股。百勝中國香港上市最高發行價較其美股現價溢價6.9%，假設百勝中國以最高發行價上市，其市值將達到1960億元，仍不及海底撈市值規模。

百勝中國營收規模超海底撈

若對照兩間公司上半年業績，百勝中國營收是海底撈的2.5倍；上半年海底撈甚至錄得虧損，而百勝中國雖然純利按年大幅下滑5成，但公司依然保持盈利。

2020年上半年 營收 按年變幅 純利 按年變幅
海底撈 97.6億人民幣 -17% 虧損9.65億人民幣 盈轉虧
百勝中國 36.56億美元（約251億人民幣） -17% 1.94億美元（約13.3億人民幣） -52%

海底撈估值遠高於百勝中國

事實上，海底撈稱冠本港餐飲股的同時，市盈率也高企。公司歷史市盈率達約105倍，滾動市盈率接近600倍。而百勝中國若以最高發行價上市，歷史市盈率約36倍，滾動市盈率約50倍，估值遠較海底撈低。

海底撈處高速增長

不過，需留意是，今年上半年餐飲業遭受疫情衝擊，處於特殊時期。若參考兩間公司去年業績，或可更清楚反映海底撈享受高估值原因。2019年海底撈收入增長逾5成，純利增長逾4成，反映公司業務處於高速增長階段。反觀百勝中國，2019年營收僅增長4%，純利增長幾乎停滯。

2019年 營收 按年變幅 純利 按年變幅
海底撈 265.6億人民幣 56% 23.44億人民幣 42%
百勝中國 87.76億美元（約603億人民幣） 4.3% 7.13億美元（約49億人民幣） 0.7%

百勝中國香港上市後市值能否超越海底撈，成為「餐飲一哥」，仍要視乎海底撈業務復甦情況，以及香港投資者是否願意給予百勝中國更高溢價。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】百勝中國已過上市聆訊 集最多196億（附初步招股書重點）

【新股IPO】內地掀起新股浪潮 一周內創造3位百億富翁

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳健婷

香港股票 海底撈（06862） IPO

下一篇文章

【TikTok拆骨】TikTok出售美國業務須獲中國政府批准
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【螞蟻IPO】螞蟻集團萬億市值年賺百億 僅憑支付業務？
【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）
【港版納指】南方恒生科技ETF3033開市20元變8元、全日成交勝盈富　南方東英親自解釋（不斷更新）
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
【MPF】保就業計劃下周接受申請 MPF受託人教路3貼士
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【螞蟻IPO】支付寶脫胎阿里巴巴 馬雲曾賭上信用拍板？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記
【口罩供應】保誠送1萬盒Level 3口罩 9月3日起App接受登記