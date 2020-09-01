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安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱（訂戶專享）

環球政治 09:55 2020/09/01

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日本首相安倍晉三上周突然因病請辭，在日本這個局限遠大於你我想像的保守國度，安倍晉三作為歷來在任時間最長的日本首相，確實做了很多日本人想也沒想過的事。惟新冠肺炎疫情的巨大衝擊，加上安倍晉三針對日本經濟，涉及結構性改革的重要一箭未能發出，「安倍經濟學」的效用已經消失得七七八八下，誰人成為新首相，未來一年的過渡期也不易捱，更不要說像安倍晉三一樣執政多年。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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