安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱（訂戶專享） 環球政治 09:55 2020/09/01 分享： 日本首相安倍晉三上周突然因病請辭，在日本這個局限遠大於你我想像的保守國度，安倍晉三作為歷來在任時間最長的日本首相，確實做了很多日本人想也沒想過的事。惟新冠肺炎疫情的巨大衝擊，加上安倍晉三針對日本經濟，涉及結構性改革的重要一箭未能發出，「安倍經濟學」的效用已經消失得七七八八下，誰人成為新首相，未來一年的過渡期也不易捱，更不要說像安倍晉三一樣執政多年。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 最新專欄文章 更多 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 2020/08/31 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 2020/08/31 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 安倍晉三 政治 日本自由民主黨 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入