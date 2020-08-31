出師未捷身先死 長使安倍淚滿襟（訂戶專享） 環球政治 09:55 2020/08/31 分享： 「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」杜甫《蜀相》感慨諸葛亮壯志未酬的詩句，放在日前辭職的日本首相安倍晉三身上，某程度同樣合用。雖然安倍晉三絕非港人，以至日本人心中的甚麼英雄，但在日本這個局限遠大於你我想像的保守國度，他作為歷來在任時間最長的日本首相，已經做了很多日本人想也沒想過的事。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子（訂戶專享） 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 2020/08/27 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因 安倍晉三 政治 日本自由民主黨 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入