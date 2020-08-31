出師未捷身先死 長使安倍淚滿襟（訂戶專享）

「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」杜甫《蜀相》感慨諸葛亮壯志未酬的詩句，放在日前辭職的日本首相安倍晉三身上，某程度同樣合用。雖然安倍晉三絕非港人，以至日本人心中的甚麼英雄，但在日本這個局限遠大於你我想像的保守國度，他作為歷來在任時間最長的日本首相，已經做了很多日本人想也沒想過的事。

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