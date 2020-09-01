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【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱

環球政治 09:55 2020/09/01

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日本首相安倍晉三上周突然因病請辭，在日本這個局限遠大於你我想像的保守國度，安倍晉三作為歷來在任時間最長的日本首相，確實做了很多日本人想也沒想過的事。惟新冠肺炎疫情的巨大衝擊，加上安倍晉三針對日本經濟，涉及結構性改革的重要一箭未能發出，「安倍經濟學」的效用已經消失得七七八八下，誰人成為新首相，未來一年的過渡期也不易捱，更不要說像安倍晉三一樣執政多年。

  • 修憲有弊無利，不宜再提
  • 東京奧運泡湯，恐添巨債
  • 經濟動力大減，當前首務

首先，安倍晉三黯然下台，無法達成自己政治上的首號目標，甚至可謂推動他第二次上台的原因，就是修訂《日本憲法第九條》。惟安倍晉三未能如願修憲，絕對是其後繼者的當頭棒喝。

安倍晉三不理反對聲音，一直推動修憲，目標就是容許日本再次擁有軍隊。惟安倍晉三努力多年，自民黨與盟友始終拿不到兩院的三分二絕對大多數議席。

這反映日本國民對於修憲，看法並不一致，遑論東亞多國極力反對日本修憲。畢竟此舉禍福難料，甚至是有弊無利，富裕而過慣和平日子的日本人，根本不樂意作出改變。

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其次，雖然安倍晉三是30多年來絕無僅有，能令日本經濟出現起色的首相，而他在經濟上的很多建設，長遠料對日本利多於弊，但同時也有不少後遺症，後繼者必須妥善處理，更是當前首務。

安倍晉三力推「安倍經濟學」，企圖3箭齊發：超寬鬆貨幣政策、加碼財政政策、結構性改革，以帶領日本走出低增長兼零通脹的經濟低谷。

無奈，日本經濟復甦僅是曇花一現，既因觸及移民、少子化、公司制度僵化等深層次問題時，往往遇上極大阻力；更因安倍政府急於求成，令辛苦得來的經濟成果一筆勾銷，最佳例子是兩次增加消費稅，均予人操之過急的感覺。

最後，安倍晉三不至於留下一個經濟爛攤子，但新冠肺炎疫情反反覆覆，特別是東京奧運就算延至明年，也愈來愈大機會辦不成，令日本隨時背上一身巨債下，新任首相未來的擔子絕對不輕。

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正因未來任務較想像中艱巨得多，安倍晉三早已抱病多年，難免不再有力量堅持下去。或者，上周一（8月24日）終於打破外叔公佐藤榮作的紀錄，成為史上在位時間最長的日本首相，也成為他決定退下來的催化劑。

安倍晉三退下，就算誰人接棒上台，也很大機會蕭規曹隨。這源於現今的日本政壇，暫時看不到具有決心、魄力、威信及民望的政治領袖出現。

日本的最壞情況，更是重回安倍晉三2012年底上任前，不斷出現短命首相，頂多執政1至2年的政治亂局。這遑論安倍晉三，似乎沒有為後安倍時代安排好合適的接班人。

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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