【TikTok拆骨】TikTok出售美國業務須獲中國政府批准

▲ 早前美國總統特朗普簽署行政命令，要求TikTok在9月15日或之前，將其美國業務出售，否則將會全面封殺TikTok。

外電引述知情人士表示，中國目前對人工智能技術出口作出新的限制，字節跳動（ByteDance）需獲得內地政府批准，才能出售短視頻TikTok應用程序的美國業務。

中國商務部於周五（8月28日）在官方網站公布《中國禁止出口限制出口技術目錄》。商務部提到，《目錄》將刪除4項禁止出口的技術條目、刪除5項限制出口的技術條目；新增23項限制出口的技術條目及對21項技術條目的控制要點和技術參數進行了修改。

報道續指，AI科技包括，語音、文本識別之類的技術及透過數據分析生產個人化內容的技術均被列入出口管制產品清單。若技術需要出口至海外，需要獲得政府許可，以保障國家經濟安全。

報道引述知情人士表示，若TikTok出售美國的業務，公司需要尋求政府批准，才能出售業務。該名知情人士又表示，新規定旨在推遲銷售，而不是完全禁止。

早前美國總統特朗普簽署行政命令，要求TikTok在9月15日或之前，將其美國業務出售，否則將會全面封殺TikTok。

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編輯：謝卓榮