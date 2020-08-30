【好想去旅行】桃園捷運推體驗遊　民眾可於機場觀賞飛機升降

▲ 台灣桃園捷運公司推出「國門深度體驗遊」行程，讓民眾近距離觀看飛機升降，以滿足大家等待外遊的想像。（桃園大眾捷運Facebook圖片）

受到新冠肺炎疫情影響，民聚現階段仍難以外出旅遊。為滿足大家等待外遊的想像，在台灣，桃園捷運公司推出「國門深度體驗遊」行程，讓民眾近距離觀看飛機。

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聯合新聞網引述桃捷公司表示，雖然無法帶民眾飛上天，但為滿足大眾想旅行的願望，特別推出這一項體驗行程，民眾搭乘捷運到機場後，由桃捷公司安排機場全程導覽、提供VIP景觀看台位置，讓民眾觀看各家航空飛機在跑道起降。

事實上，此體驗遊在較早前已推出二輪，反應均非常熱烈。而最新一輪將於明天開始報名，共提供2個檔期，每檔期限量30人，每人收費400元新台幣。

台航空公司推偽出國航程自救

事實上，台灣不少航空公司也先後推出類似的「偽出國航班」自救。例如星宇航空曾推出飛行假期體驗，旅客可享受飛行體驗3小時、招牌機上餐、空中電影院；台灣虎航也曾推出微旅行，從桃園出發至福岡並返回台灣，旅客可從飛機上俯瞰日本。有關體驗活動推出成效理想，看來香港航空公司亦可考慮效法。

台灣航空公司紛紛推出「偽出國航程」自救。了解請按【下一頁】

責任編輯：蘇穎琪