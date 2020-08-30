金斯瑞半年虧損擴大至8.8億元 CAR-T療法研發開支增逾8成

▲ 金斯瑞上半年虧損擴大至8.8億港元，研發開支按年增逾8成。

金斯瑞 （01548） 上半年虧損擴大至1.6億美元（約12.4億港元），去年同期虧損3,330萬美元。其中非細胞療法業務利潤為1.86億美元（約14.4億港元），按年大增1.5倍；細胞療法業務虧損則由去年同期的4,070萬美元擴大至1.79億美元（約13.9億港元）。

若剔除以股份為基礎的付款開支、上市開支、發行傳奇A類優先股的服務費及可轉換可贖回優先股公允價值虧損，經調整淨虧損約6,780萬美元。股東應佔虧損約為1.13億美元（約8.76億港元），按年擴大3倍。

研發開支按年增逾8成

金斯瑞表示，期內集團大量投資研發活動及人才招聘，兩者均是業務長期可持續增長的主要推動因素，半年研發開支按年增加84%至1.16億美元，其中88%用於細胞療法的研發，約1億美元，按年增加88.5%。

金斯瑞表示，候選產品西達基奧侖賽（cilta-cel；LCAR-B38M CAR-T細胞製劑）是傳奇正在與楊森聯合開發用於治療多發性骨髓瘤的嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，迄今取得的臨床效果證實，療法可能對復發╱難治性多發性骨髓瘤患者具有深入持久的抗腫瘤療效，且安全性可控。楊森仍在按計劃準備於2020年末前向美國食藥監局提出西達基奧侖賽的生物制品許可證申請備案，並預計於2021年初向歐洲藥品管理局提交上市許可申請。

金斯瑞上半年收入按年增長36.5%至1.66億美元，主要由生命科學服務及產品、生物製劑開發服務貢獻，細胞療法貢獻收入約14%。

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編輯：陳健婷