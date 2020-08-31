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【MPF】強積金近廿年累計淨賺近2600億元 股債MPF基金跑贏通脹

即市財經 01:22 2020/08/31

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積金局網站剛公布截至今年上半年的強積金（MPF）最新統計，過去廿年，當中有13年的投資成績錄得正回報。

積金局網站剛公布強積金（MPF）的最新統計，截至今年6月底止，6大類基金中，在過去近廿年的投資成績，當中有半數的長綫回報跑贏通脹。其中表現最好的是股票基金，自千禧年底MPF面世，至今年中為止，歷年的年率化回報錄得4.5%升幅，不但跑贏所有類別基金的平均年率化回報上揚3.6%；更遠勝同期通脹的1.8%升幅（見表）。第2大標青的基金，是涵蓋股票及債券的混合資產基金，同期亦升4%；即使是投資性質屬較低風險的債券產品，也升2.7%，這兩大頪基金的回報，亦不輸蝕給消費物價指數的漲幅。

可是，另外3大類MPF，包括保證基金、保守基金及貨幣市場產品，歷年的投資回報僅反彈約不足1%到1.2%；這類低風險、低回報產品，長遠的投資成績跑輸給通脹。

積金局又指，MPF總資產現為9,677.63億元，扣除歷年總供款、以及政府於2009年注資84億元後；再撇除收費等，期內淨投資回報逾2,587億元，相當於年率化回報3.6%，由此可見，強積金的長綫成績表，亦跑贏通脹掛鈎債券（iBond），皆因後者的包底息、即保證年回報只得一厘。

此外，去年4月推出的強積金僱員可扣稅自願性供款（TVC），截至今年中累計已有4.1萬帳戶，供款額更突破廿億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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