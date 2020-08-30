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【疫市營商】企業採購預算趨保守　港商料新年市況維持淡靜

商業 19:44 2020/08/30

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Kings總經理尤金港解釋，採購行業內不少項目亦是提前2至3個月落實，故實際在帳目的影響滯後。（湯炳強攝）

本港疫情稍有回落，但企業勒緊成本，削減下半年的宣傳預算，連累企業採購行業仍處於低潮。港企Kings更預計，影響或在10月後才完全浮現。

【香港疫情】新地商場引入智能防疫措施　加強顧客信心

經營企業採購的Kings，除了為企業採購禮品外，亦包括宣傳展示設置等；另亦有一條龍採購服務。該企總經理尤金港解釋：「例如茶飲店的杯具不同部分涉及多項材質，由不同工廠生產。」Kings則可以連繫生產不同部件的工廠，按茶飲店要求整合組裝，供應至店鋪。

次季收入及盈利齊跌近3成

尤透露，行業內不少項目亦是提前2至3個月落實，故實際在帳目的影響滯後。以第一波疫情為例，雖在首季爆發，但Kings期內營業額仍有增長；第二季才開始受拖累，營業額及盈利齊跌近3成。

雖近日疫情緩和，但尤金港稱目前採購意欲仍然低迷。考慮到疫情反覆，現階段正預備農曆新年檔期的企業，亦抱保守態度，憂慮最低訂購數量、最遲加單日期等問題。他預計定單量或按年下挫至少40%。

Kings更頻繁向客戶推銷居家、抗疫相關的禮品。（湯炳強攝）

疫市招數：加強推銷、穩定資金

鑑於行業反應滯後，尤金港相信資金鏈將維持緊張。為緩解經營困難，Kings已申請政府推出的百分百擔保特惠貸款，借款400萬元。他計劃款項的一半將用作鞏固資金鏈，另一半用作發展用途。

除了借貸之外，Kings亦被投資者之一的大型物流公司要求削減成本。尤金港表示，現時辦公室的租金已下調5%，且員工亦需放無薪假。

Kings亦有擴闊客基，更頻繁向客戶推銷居家、抗疫相關的禮品，例如瑜珈用品、迷你消毒機等。

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記者：葉泳珊

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