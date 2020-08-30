【英國疫情】政府促輪更制上課 大學聯盟反對9月重開學校

新冠肺炎疫情全球大流行，英國計劃於9月正式復課。英國政府鼓勵學校重開，早前建議學校改為採用輪更制方式上課。但英國大學聯盟（UCU）建議各院校應取消9月重新開放學校的計劃，並改為網上授課。

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英國教育部發布復課指引，形容學校的理想做法是實施輪更制（rota system），安排學生回校上課2周後，再留家2周。教育部指考慮到病毒的潛伏期，輪更制可令受感染學生有足夠時間發現自己患病，自我隔離以避免傳播他人。

路透社報道，英國大學聯盟（UCU）警告目前安排學生返回大學校園仍過早，警告可能會令新冠肺炎病例增加。

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UCU秘書長格雷迪（ Jo Grady）發聲明表示：

遷移全國過百萬名學生是災難的根源，更可能使準備不足的大學，成為第二波疫情的溫床。 （Moving a million plus students around the country is a recipe for disaster and risks leaving ill-prepared universities as the care homes of a second wave）

格雷迪於聲明中建議，英國政府面對疫情危機應採取果斷和負責任的行動，要求大學放棄面對面授課計劃，更敦促政府安排學校在新學期轉為網上授課。

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但英國財政部首席秘書巴克萊（Stephen Barclay）表示，不同意上述說法。他認為大學應像其餘經濟體恢復正常運作，而學生也必須能夠做到這一點。

英國部分大學表示，在歷時數周的準備工作後，已準備好在9月重新開放。有不少學生也表示，已提前繳付租金等費用，為新學期作準備。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國大學聯盟（UCU）建議各院校應取消9月重新開放學校的計劃，並改為網上授課。