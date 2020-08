【英國疫情】政府促輪更制上課 大學聯盟反對9月重開學校

新冠肺炎疫情全球大流行,英國計劃於9月正式復課。英國政府鼓勵學校重開,早前建議學校改為採用輪更制方式上課。但英國大學聯盟(UCU)建議各院校應取消9月重新開放學校的計劃,並改為網上授課。

英國教育部發布復課指引,形容學校的理想做法是實施輪更制(rota system),安排學生回校上課2周後,再留家2周。教育部指考慮到病毒的潛伏期,輪更制可令受感染學生有足夠時間發現自己患病,自我隔離以避免傳播他人。

路透社報道,英國大學聯盟(UCU)警告目前安排學生返回大學校園仍過早,警告可能會令新冠肺炎病例增加。

UCU秘書長格雷迪( Jo Grady)發聲明表示:

遷移全國過百萬名學生是災難的根源,更可能使準備不足的大學,成為第二波疫情的溫床。

(Moving a million plus students around the country is a recipe for disaster and risks leaving ill-prepared universities as the care homes of a second wave)