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Joseph Gordon-Levitt表示電影論述將落伍 其製作公司開始涉獵電子遊戲

環球政經 19:12 2020/08/30

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曾主演多套荷李活大片的男星Joseph Gordon-Levitt 早前出席節目Hot Ones時候，指出「電子遊戲將會是未來說故事的方式，而不再是電影」，認為遊戲模式是最具可能行的故事論述方法。

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Gordon-Levitt 有以上的言論與其製作公司HitRecord開始涉足電子遊戲領域，不無關係。他的公司主要業務是為創作者提供協助平台，例如讓創作者的歌曲、電影、小說或遊戲在平台上發起專案，然後由發起人分派工作，以及跟進工作進度等，讓創作者能在創作過程當中有更佳成效。

相關文章：蘋果威脅禁遊戲開發權 微軟發聲明撐Epic Games

前日（28日），Gordon-Levitt在 Facebook發文向網友公開徵集香港相片，外間估計這是為了 HitRecord的新項目Passport Poems作籌備，反應相當熱烈，不足一天就有過千張相片。

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責任編輯：翁嘉陽

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