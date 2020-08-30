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【業績】中石化半年轉蝕217億人幣 派特別股息0.07元

即市財經 19:06 2020/08/30

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中石化上半年轉蝕217.3億元人民幣，去年同期則賺322.1億元人民幣。

中石化 （00386） 上半年轉蝕217.3億元（人民幣，下同），去年同期則賺322.1億元。中石化指，為保持公司利潤分配的連 續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠 發展及全體股東的整體利益，派特別股息0.07元，去年同期則派中期息0.12元。中石化指，中國經濟發展呈現穩定向好態勢，預計石油石化產品需求加快復蘇。受疫情和國際經濟形勢等多種因素影響，預計國際油價低位震盪。

中石化下半年計劃生產原油1.38億桶，其中，境內1.24億桶，境外1400萬桶；生產天然氣5,805億立方英尺；煉油方面，下半年計劃加工原油1.3億噸；化工方面，下半年計劃生產乙烯610萬噸。營銷及分銷方面，下半年計劃境內成品油經銷量9,200萬噸。

上半年成品油總經銷量1.07億噸

上半年營業額按年跌31%至1.03萬億元。上半年實現油氣當量產量2.26億桶，按年跌0.4%，其中境內原油產量1.24億桶，天然氣產量5,124億立方英尺。煉油方面，加工原油達1.11億噸，按年降10.5%，生產成品油6,719萬噸，其中柴油產量3,047萬噸，汽油產量 2,682萬噸，煤油產量990萬噸。

中石化指，上半年成品油總經銷量1.07億噸，按年跌15.7%，境內成品油總經銷量7,775萬噸，零售量5,250萬噸。化工產品經營總量為 4,009萬噸。

資本開支方面，上半年資本支出449.9億元，其中勘探及開發板塊資本支出204.70億元，煉油板塊資本支出95.36億元。中石化預期全年資本支出比年初計劃降低約10%。

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編輯：袁諾曦

香港股票 中國石油化工股份（00386） 疫情 派特別股息 產品 石油 天然氣

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