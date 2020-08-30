【內銀股業績】 建設銀行上半年 少賺11%至1376億元人民幣

大型內銀開始公布上半年業績。建設銀行(00939)公布, 上半年作為對新冠肺炎疫情影響，加大減值準備計提力度，稅前利潤 1,687.73 億元(人民幣. 下同)，較上年同期下降 11.72%；盈利1,376億元，較上年同期下降 10.7%。建行不派中期息。

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期內, 生息資產增長帶動利息淨收入實現平穩增長，利息淨收入較上年同期增加 160.57 億元，增幅 6.41%。同時, 手續費 及佣金淨收入較上年同期增加 33.26 億元，增幅 4.34%。上半年，本集團推出一系列優惠措施主動向實體經濟讓利，受存量貸款基準轉換影響貸 款收益率下降，債券投資和存放拆放等生息資產收益率由於市場利率下行低於上年同期， 存款競爭激烈導致存款成本略有上升。淨利差為 1.99%，同比下降 13 個基點；淨利息收益率為 2.14%，同比下降 13 個基點。

考慮新冠肺炎疫情影響，加大貸款和墊款損失準備計提力度，提升風險抵禦能力，減值損失總額 1,115.66 億元，較上年同期增長 49.18%。上半年, 集團不良貸款率 1.49%，較上年末上升 0.07 個百分點。

建行目前下試5.65元支持, 短期內宜企穩此水平才考慮買入。