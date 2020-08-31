【美股IPO】首隻加密幣交易所IPO上市　港企Diginex瞄準區塊鏈與衍生產品交易

▲ 香港區塊鏈技術公司Diginex打算於9月在美國納斯達克通過反向併購上市。（圖片來源：官網）

加密貨幣經過數年發展，除了Bitcoin炒風熾烈，針對相關投資的監管機制亦開始出台。於香港設總部的區塊鏈技術公司Diginex，7月底於新加坡開設數碼資產交易所EQUOS，並擬於本月在美國納斯達克通過反向併購上市，已獲得美國證券交易委員會（SEC）的上市批准，將於9月15日由股東進行投票表決。Diginex剛上任的主席尹致源（Chi-Won Yoon）接受專訪分享：「Diginex想要成為加密貨幣交易與傳統金融業界兩者的橋樑。」

他表示，Diginex作為首隻上市掛牌的加密貨幣交易所業務企業，標誌數碼資產交易行業走向透明，而公司看好未來區塊鏈業務會加速普及，該企亦會發展其他區塊鏈方案業務，例如資產代幣化的方案。

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尹致源指出，加密貨幣交易仍是很新的領域，監管難免落後發展，這某程度上導致投資者欠缺保障，他續指，Diginex冀建立具充份保護投資者與管治機制交易平台，以迎接未來市場發展，7月便在規管方針較明確的新加坡，開設數碼資產交易所。

加密貨幣有力吸引機構投資者

Diginex預計於9月完成美國上市程序。業務發展上，尹致源指出，現時其交易所設現貨市場，上市後會逐步加入期貨合約等衍生產品。他表示，加密貨幣衍生產品仍屬起始階段，但去年以來，多個傳統金融機構以及科企，開陸續推出加密幣或相關項目。他認為，加密貨幣未必可充當主要交易媒介，惟長遠仍有望成為主要投資工具，「加密資產與傳統資產如例如股票，債券和貨幣對比下相關性較低。」待市場成熟、有更多產品時，將有能力吸引更多機構投資者參與投資。

外界一般大眾對區塊鏈認識不深，會傾向把它與虛擬幣，以至市場炒作等負面元素混為一談。尹致源剖析，現時外界能見度最高的區塊鏈相關項目就是虛擬貨幣交易，「區塊鏈技術所帶來的盈利，近8至9成來自資產交易，5%至10%左右來自資產託管，餘下5%至10%則來自區塊鏈的應用解決方案。」

但他認為，區塊鏈在不動產交易、供應鏈以至健康資訊，都見到效用，例如用於地產交易上，區塊鏈可提供項目詳細資訊與買賣雙方交易保障。他預期，不久將來公眾會發現區塊鏈已無處不在，屆時從事區塊鏈業務的企業，勢會顯著受惠。

▲ Diginex主席尹致源認為，Bitcoin等加密貨幣未必能成為普及的支付交易貨幣，但在投資市場日後可望佔有重要角色。（圖片來源：法新社）

開拓資產代幣化方案

Diginex以香港為基地，現時聘有約100人，分別於香港、新加坡、越南等地有團隊。談起眼前的工作，「我們有清晰的產品發展路線圖，同時將專注於向機構投資者和散戶投資者推廣我們的交易平台。」長遠而言，Diginex會增加其他類型區塊鏈方案的業務，例如不動產以及其他資產的代幣化。

據Diginex今年初向美國證監會所提文件，Diginex截至去年3月底的業績，全年虧轉盈，純利錄1670萬美元（約1.3億港元）；期內持續經營業務收益錄130萬美元（約1014萬港元），主要來自區塊鏈解決方案。另據外媒引述消息人士指，Diginex估值約為2.76億美元（約21.4億港元）。

記者：周俊霖