【中國經濟】聯儲局容許通脹超過2% 中國將面臨3大挑戰？

▲ 中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，美國聯儲局的「平均通脹目標」對中國有利有弊。

美國聯儲局允許通脹「過熱」並超過2%，為自2012年對貨幣政策框架進行的最大一次調整。中銀證券全球首席經濟學家管濤於2020年亞布力中國企業家論壇第十六屆夏季高峰會上表示，聯儲局想避免出現通縮預期以及貨幣政策受到制約，惟「平均通脹目標」對中國來說有利有弊，並提出3個中國要面對的問題。

管濤指出，聯儲局引入「平均通脹目標」有兩個目的：（1） 提振市場的通脹預期，及（2） 保持目前貨幣政策的連續性和穩定性。他指，過去很長一段時間，美國的實際通脹率、核心通脹率都遠低於長期的通脹目標2%。從歐洲、日本的經驗來看，通縮出現後對貨幣政策影響很大，儘管歐洲、日本實施負利率政策，但其正面效果並不明顯，反對銀行體系傷害很大。他指，聯儲局將實行「平均通脹目標」，意味美國的零利率、低利率政策會延續較長時間，對中國有利有弊。

首先，全球主要經濟體寬鬆環境為中央宏觀政策、「六保六穩」的實施創造良好的外部環境，並突顯人民幣金融資產的配置價值，吸引資本流入、推動資本市場發展。

惟管濤認為聯儲局新的貨幣政策也會給中國帶來3個嚴峻挑戰：（1） 人民幣匯率再次面對升值壓力的挑戰、（2）全球低利率環境下，外資的大量流入，中國是否會出現資產泡沫，及（3）通脹調控面臨很大挑戰。

管濤指，若美國容忍通脹上來繼續採取低利率，中國亦出現通脹，質疑中國將會維持低利率讓通脹上行，還是採取加息政策。不過，加息可能會進一步加大滙率的壓力，在全球低增長情況下，滙率的升值會產生需求的轉換效益。本來需求買中國貨，滙率升值以後可能更多的買外國貨，對整個經濟也是有一定影響的。

相關文章：美聯儲新政策 分析：刺激經濟有限 反將資產價格推升

【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾央行年會放鴿 將容許通脹水平高於2% （附影片）

【內銀業績】撥備拖累 工中建農四大行半年純利倒退至少一成（不斷更新）

陳茂波：財政儲備將降至8000多億 相當13個月開支接近「沙士」水平

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦