【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口

▲ 英國報章指財相辛偉誠考慮大幅加稅，以填補新冠肺炎疫情帶來的公共財政缺口。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，英國第二季國內生產總值（GDP）更急挫21%，創史上最大跌幅。英國報章報道，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）考慮大幅加稅，以填補新冠肺炎疫情帶來的公共財政缺口。

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因應新冠疫情，英國政府推出保就業薪金補貼計劃、企業及消費者減稅措施，更推出為餐廳顧客提供一半補貼的措施支援飲食業。

有關抗疫措施令英國財政百上加斤，目前債務已超過2萬億英鎊（約20萬億港元），造成嚴重公共財政缺口。

英國《每日電訊報》及《星期日泰晤士報》報道，英國財政部官員建議採取的加稅措施，料每年可為英國政府提供額外20億至30億英鎊（約200億至300億港元）的稅收，料財相辛偉誠會於發表秋季政府預算時，提出部分措施。

但《每日電訊報》表示，部分官員強烈反對向富裕民眾採取突擊大規模加稅，而希望改為削減開支。

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《星期日泰晤士報》指，辛偉誠正考慮將企業稅率，由目前的19%調高至24%，希望明年額外徵收120億英鎊，於2023至24年可增至170億英鎊。

《每日電訊報》則表示，財政部官員正考慮恢復燃油稅及對網絡零售商徵稅。

據悉，英國財政部更計劃削減對私人養老金供款的刺激措施，以及上調資本增值稅（capital gains tax）的稅率。

英國財政部發言人表示，財政部在公佈財政事務前，不會對有關稅收變動的猜測發表評論。

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英國智庫財政研究所 （Institute for Fiscal Studies）所長約翰遜（Paul Johnson）表示，由於英國經濟的不確定性，他認為目前加稅仍為時過早。他指出英國脫歐過渡期將於今年底屆滿，如果英國和歐盟屆時未能順利達成貿易協議，經濟仍有機會面臨衝擊。

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責任編輯：鄭錦玲