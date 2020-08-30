樂歌股份董事長炮轟基金經理 平安資管：首遇董事長摔門而出

▲ 樂歌股份董事長項樂宏在社交平台炮轟基金經理，稱不歡迎平安資管基金經理來公司投資。

內地主營人體工學產品的樂歌股份（深：300729）董事長項樂宏在社交平台一則貼文惹熱議，他周末在微信朋友圈發文稱「樂歌不歡迎平安資管基金經理來公司投資。年輕人功課不做，老三老四。」

他隨後再在微博發文《我最近接待基金調研的一些感受》，表示「大多數的基金都想賺快錢，幾乎沒有基金願意到工廠去看流水線，看工藝。」他又質疑，「為什麼總是只來到我們的辦公總部大樓里問問題而不去我們的工廠看我們的設備、產能、工藝、質量、甚至去問問我們的裝卸工，數數我們出貨的集裝箱，門口停了多少量員工的車子？」

項樂宏又指，「我們的少數基金，比如今天突然臨時通知需要調研的平安資管，那些80後90後基金經理們頤指氣使、居高臨下的態度，至少讓我無法接受。」

值得注意是，樂歌股份自6月以來股價急升，近兩個月月已累升7成。

平安資管張良隨後的朋友圈回應，表示8月29日的調研是採取線上調研，但8月28日確實去了現場調研，做了功課，不存在「沒有來過樂歌一次調研」。他又指，29日的線上調研，聽了董事會秘書15分鐘的介紹和董事長半小時的介紹，只在最後幾分鐘有機會問了兩個問題，「為何前兩年公司營收增速不快，甚至有下降的情況……」、「今年的業績增長受益於疫情，以後如果需求的增長減緩，是否能否通過市場佔有率來提升？」

張良表示，「大概是我們的問題特別冒昧？視頻中的董事長摔門而出。我們多年的調研中，也是第一次碰到。」「我們看到了董事長這麼多年的含辛茹苦，但是秉著為客戶負責的態度，作為專業投資人，對任何一家公司的研究盡調我們都要做到專業審慎，該問的問題下次一定還會問得。」

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編輯：陳健婷