【新股IPO】內地掀起新股浪潮 一周內創造3位百億富翁

▲ 深交所於8月24日合共有18家公司掛蜂，整體平均首掛股價表現升幅約2倍。

深圳證券交易所創業板 (ChiNext) 於周一 (8月24日) 推出新制後，本周逾20家企業成功上市，新股股價急飊，造就至少3位百億富翁，當中包括康泰醫學（深：300869）首掛更升約10倍，或1061％，令公司董事長胡坤及其父，兩人財產迅速增至31億美元（約241.8億港元）。

隨著內地逐漸將資本市場自由化，深交所創業板於8月24日實施新制，包括審核IPO不再透過中國證券監督管理委員會、漲跌幅限制從10%擴大至20%，新上市的股票前5個交易日不設漲跌幅限制等規則，內地旋即迎來新一波IPO熱潮。

康泰醫學發行價為10.16元（人民幣，下同）於周一掛牌，上市一星期，股價曾高見111元，截至周五，公司股價累升7.9倍。據彭博的億萬富翁排行榜顯示，持股49%的康泰醫學董事長胡坤身價短時間內飆升至31億美元；而持有15%的董事成員王桂麗身價也達9.47億美元（73.9億港元）。

此外，安克創新科技（深：300866）的創辦人兼執行長陽萌，身價亦達至37億美元（約289億港元）。公司發行價為66.32元，上市一星期，股價累升92.7%。

於上海科創板，周五 (8月28日) 仍有幾家公司掛牌，其中聖湘生技（上：688289）按發行價50.48元計算，首掛升約1.3倍，收報116.06元，持股聖湘生技 37% 的董事長戴立忠身價也跟著水漲船高至11億美元（約85.8億港元）。

手機充電器製造商安克創新科技的執行長陽萌接受外電訪問時表示，很高興公司獲得投資人青睞，讓他們願意參與抽籤來買公司的股票。

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編輯：謝卓榮