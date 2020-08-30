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【疫市筍盤】上車客嘉湖尋寶　成交最平呎價1萬有找

股樓投資 17:44 2020/08/30

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近期不少藍籌屋苑均見減價沽售個案，其中天水圍嘉湖山莊更錄得低價成交個案，實用面積呎價唔洗1萬元，難怪成為上車客尋寶樂園。

中原地產研究部報告指，受疫情反撲影響，預測8月份二手整月登記約3,200宗及290.0億元，較7月下跌22.1%及18%，創近4個月以來新低。大型屋苑方面，嘉湖山莊8月份暫錄得30宗買賣合約登記，是全港第二多成交屋苑。

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祥益地產高級分行經理謝利官表示，日前錄得一宗嘉湖山莊樂湖居的成交個案，交單位為1期(樂湖居)9座低層B室，實用面積633呎，三房兩廳附套廁。成交價595萬元，以實用面積計算呎價為9,400元，屬稍低市價成交。

他表示，新買家為外區客，鍾情天水圍環境清幽，而且樓價可以負擔，加上單位內籠寬敞房廳座向東南，遂決定購入上址作自住之用。原業主2001年以約123萬買入，單位轉手升值逾3倍。

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另外，景湖居亦錄得減價成交，單位為景湖居4座高層C室，實用面積546呎，三房兩廳，單位業主由最初叫價630萬元減至580萬元成交，實用面積呎價為10,623元，減價幅度約8%。

新買家為區內準婚客，鍾情該屋苑鄰近家人，方便照應，而且單位房廳均擁開揚米埔景觀，屋內附有企理裝修。原業主2016年以約400萬買入，單位轉手帳面獲利約180萬。

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翠湖居日前錄得市價成交，成交單位為翠湖居3座高層F室，實用面積449呎，兩房兩廳。業主減價20萬後以515萬元成交，實用面積呎價11,470元。

新買家為外區客，有感屋苑性價比高，樓價及呎數都符合心水要求，而且單位屬高層戶，擁開揚西部通道景觀，內籠亦企理，買入以作自住上車之用。原業主2014年以約263萬買入，放盤僅4天旋獲買家睇中，單位轉手帳面獲利252萬。

記者：李兆明
 

嘉湖山莊 祥益地產 天水圍 放盤 疫情

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